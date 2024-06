Bolaños ve "muy peligroso" que el PP ataque al TC cuando no le da la razón y exige evitar injerencias en la Justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que el Partido Popular está atacando al Tribunal Constitucional por el fallo que anula la condena a la exministra socialista Magdalena Álvarez y dice que es "muy peligroso" que censure sus decisiones cuando no le da la razón.

"El Partido Popular ataca a los tribunales, hoy al Tribunal Constitucional, cuando las resoluciones judiciales no les gustan y eso es muy peligroso para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho y dice muy poco de su respeto por las instituciones", ha lanzado el ministro en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.

De este modo ha respondido a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que considera que el fallo del TC que anula la condena por prevaricación de Álvarez en 'el caso de los ERE' es "un indulto por la puerta de atrás". Además, denunció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipase esa decisión en un mitin del partido, algo que ha calificado de "sorprendente y alarmante".

Bolaños dice que el Estado de derecho es "fuerte, sólido y ejemplar" y la separación de poderes está "garantizada" pues el Parlamento aprueba leyes democráticamente y los jueces "las aplican y juzgan", señala.

Considera, por tanto, que el PP no respeta las instituciones ni los tribunales cuando estos "no les dan la razón" y dice que el discurso de los de Alberto Núñez Feijóo es "intercambiable con el de Vox". Por tanto, "como ministro de Justicia y en nombre del Gobierno de España", según ha remarcado dice que es "imprescindible" respetar las resoluciones judiciales "cuando son favorables y cuando no lo son".