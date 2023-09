EH Bildu espera que, tras el "teatrillo" de Feijóo, se pueda negociar "rápido" un gobierno "de progreso"

Aizpurua advierte de que "ningún juez va a solucionar nunca un problema político y todo lo que ayude a encauzarlo está bien"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha esperado que, tras el "teatrillo" de "la no investidura" del líder del PP Alberto Núñez Feijóo, se pueda "negociar y rápido" para constituir "un gobierno de progreso lo antes posible" que permita "avances" en los terrenos de lo social y de la plurinacionalidad.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, ha explicado que EH Bildu "negociar, lo que se dice negociar" con el PSOE, para una posible investidura de Pedro Sánchez, no lo ha hecho aún, si bien ha habido "conversaciones". En todo caso, ha señalado que, "hasta que no se despeje esta no incógnita de la no investidura de Feijóo como presidente", no se va a "empezar a negociar en serio".

De este modo, ha confiado en que, "una vez que se despeje ya toda esta cuestión", tras dos meses "perdiendo el tiempo", se pueda negociar y "rápido" y que se constituya "un nuevo gobierno de progreso lo antes posible" porque, según ha afirmado, "es lo que necesita la ciudadanía".

Aizpurua ha reiterado que, en el debate que se inicia este martes en el Congreso, va a haber una "investidura fallida" de Núñez Feijóo y ha lamentado que se vaya a "tener que pasar por este teatrillo durante estos días, que no va a servir para nada", porque el presidente del PP tiene "los mismos apoyos que tenía hace dos meses". Por este motivo, ha advertido de que "todo este tiempo nos lo podíamos haber ahorrado realmente" y, en ese caso, es posible que hubiese "un gobierno ya formado".

Por su parte, ha dicho ser "optimista" y considera que "va a haber un gobierno de progreso". EH Bildu, ha afirmado, está "por ello" y cree que "hay que poner las bases suficientes para que este gobierno de progreso traiga los avances que necesita este Estado, que necesita también el País Vasco, y que sean avances en el terreno social y de la plurinacionalidad".

"MUCHO DAÑO"

Preguntada si EH Bildu estaría a favor de una amnistía para el 'procés', ha advertido de que "ningún juez y ningún tribunal va a solucionar nunca un problema político", con lo cual ha opinado que "todo aquello que ayude a encauzar los problemas políticos, del carril del que nunca debieron salir, está bien".

"No va a haber solución judicial y creo que, además, judicializar la política hace mucho daño a la justicia y también a la política", ha considerado.

Finalmente, ha asegurado que los diputados de EH Bildu van a usar euskera y castellano en todos sus discursos porque, "independientemente de si Feijóo se ponga el pinganillo o no", se tiene "la posibilidad ya de hablar en euskera". También hablarán en castellano porque quieren que se les "escuche también en el resto del Estado".