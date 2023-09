Bernabé reivindica la "necesidad" de gobiernos que "no duden en nombrar" la violencia de género "para poder combatirla"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reivindicado la "necesidad" de gobiernos que "no duden en nombrar" la violencia machista "para poder combatirla". "Debemos ser conscientes, especialmente en la Comunitat Valenciana, de la necesidad de gobiernos que no duden, que no tengan la más mínima duda y sin fisuras condenen la violencia de género", ha insistido.

En estos términos se ha pronunciado Bernabé este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, a la espera de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirme como casos de violencia machista los asesinatos este viernes de dos mujeres presuntamente por sus parejas en Castelló y Orihuela (Alicante).

Al respecto, ha abogado por "esperar" a que "acabe la investigación" y ambos crímenes "sean confirmados como asesinatos machistas", aunque ha afirmado que "todo apunta a que desde luego las víctimas fueron asesinadas a manos de sus parejas".

"Estamos ante una situación crítica en cuanto a aumento de feminicidios en España", ha lamentado. De confirmarse ambos crímenes como asesinatos por violencia de género, el número de mujeres asesinadas por esta causa ascendería a 46 en 2023 --cinco de ellas en la Comunitat Valenciana-- y a 1.230 desde 2003, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Bernabé ha sostenido que "es una cifra para ser conscientes", y ha insistido que "si no se nombra" la violencia machista "no se puede combatir". "Y desgraciadamente hemos tenido que ver el último episodio que fue el cese del número 2 de Justicia --Luis Manuel Martín Domínguez (Vox)--, precisamente que estaba condenado por violencia de género", ha agregado.

"No podemos dar ni un paso atrás, esto es una lucha de muchos años con un consenso social claro y rotundo en contra de una lacra social que mata a las mujeres por el hecho de ser mujer, que se llama violencia de género", ha defendido.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como presunto caso de violencia de género el asesinato este viernes de una mujer, de 76 años y nacionalidad británica, por parte de su marido, de 82 años y nacionalidad noruega, en una vivienda de Orihuela Costa. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela, en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado.

Asimismo, investiga el asesinato también este viernes de otra mujer en una vivienda en la calle La Unión de la ciudad de Castelló a manos de su pareja que posteriormente se ahorcó.