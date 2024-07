Bendodo sobre el reparto de migrantes: el Gobierno debe poner soluciones sobre la mesa

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afirmado que su partido "ayudará" en las cuestiones relacionadas con los menores migrantes que llegan al país, pero el Gobierno central "es quien debe poner soluciones sobre la mesa" y "no esperar a que la oposición le haga el trabajo".

A preguntas de los medios en Badajoz sobre esta política y la amenaza de Vox de romper gobiernos con el PP si acepta el reparto de menores migrantes, Bendodo ha manifestado que "los anuncios que realice esta formación que los valoren ellos, pues ellos sabrán lo que hacen y lo que quieren realizar en cada uno de los gobiernos".

En su opinión, se trata de "un tema donde el Gobierno central debe poner soluciones sobre la mesa", pues lo que "no puede pretender es que la oposición le haga el trabajo", no solo en el caso de los menores no acompañados sino también en la financiación autonómica, donde "pide conocer qué proponen las comunidades del PP y los ayuntamientos".

En este sentido, ha emplazado a "esperar a conocer qué pone el Gobierno sobre la mesa en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial" sobre el reparto de los menores migrantes, y a partir de ahí "se valorará".

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha pedido además al Ejecutivo central que "no utilice este tema para sacar un puñado de votos" pues es "una cuestión seria que debería abordar de otra manera e implicar a la Unión Europea (UE)".

"El Partido Popular ayudará en estas cuestiones, pues se está hablando de niños, pero el Gobierno está intentando politizar la cuestión, lo que es indigno", ha aseverado durante un encuentro con la prensa.