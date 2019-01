Bendodo (PP-A) pide no tener prisa con la estructura de gobierno del cambio

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha pedido hoy no tener prisas a la hora de conocer la estructura y los nombres del "gobierno del cambio" en Andalucía, y ha precisado que se sigue configurando la investidura y la negociación con Ciudadanos.

Bendodo, cuyo nombre ha sonado para ocupar la Consejería de Presidencia, se ha desmarcado en declaraciones a los periodistas de las actuales "quinielas", y ha asegurado que "no hay nada de eso aún, porque lo que toca ahora es configurar un buen gobierno del cambio y ahí los nombres van a ser lo último".

El dirigente popular ha afirmado que el candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, no le ha ofrecido ser consejero de Presidencia, y al preguntársele por su respuesta en caso de que llegase la oferta, ha señalado: "Ya veremos".

"La fase que estamos ahora es la de configurar una estructura de gobierno, y lo negociaremos durante todo el fin de semana, pero no hay nada cerrado", ha insistido.

Bendodo, que ha hecho estas declaraciones durante su visita a la comercializadora de subtropicales Sigfrido Fruit en Vélez-Málaga, ha valorado el trabajo que están haciendo PP y Ciudadanos para conformar el ejecutivo andaluz, "que nace con la vocación de agotar la legislatura, porque el acuerdo es sólido".

En cuanto a la posibilidad de que la Consejería de Turismo esté vinculada la Vicepresidencia, que estará en manos del líder de Ciudadanos, Juan Marín, el también presidente de la Diputación de Málaga ha manifestado que lo importante son las políticas y el compromiso del gobierno para apostar por este sector.

"Al final, que una Consejería vaya sola o no no es importante, lo importante son las partidas presupuestarias y no tengo ninguna duda de que tanto para Juanma Moreno como para Marín, la Consejería de Turismo será una prioridad, vaya sola o acompañada", ha añadido.

Con respecto a las manifestaciones convocadas por colectivos feministas para protestar contra el futuro gobierno andaluz, ha declarado que todo el mundo tiene derecho a protestar o quejarse.

No obstante, ha incidido en que los andaluces han hablado "alto y claro y la gente no se equivoca cuando vota", a diferencia de los políticos, que pueden hacerlo "al tomar decisiones".

"Hay 59 escaños que hablan de cambio, la amplia mayoría de los andaluces quiere un cambio y es lo que vamos a propiciar", ha indicado Bendodo.

Asimismo, ha pedido tranquilidad y que no haya preocupación, "porque nadie va a entrar como un elefante en una cacharrería, sino que vamos a hacer las cosas bien, como solemos hacer en los gobiernos en los que hemos estado". EFE

