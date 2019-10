Batet avisa de que con los disturbios el espacio para el diálogo "se reduce"

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha avisado este lunes de que el espacio para el diálogo en pro de una "solución política" para el conflicto catalán "se reduce" en un contexto de disturbios, por lo que ha llamado a poner "todo el esfuerzo y énfasis" en recuperar el "orden público".

En una entrevista con Efe, la candidata del PSC por Barcelona ha afirmado que el Gobierno sigue abierto al diálogo para resolver la crisis catalana, pero ha advertido de que "las circunstancias actuales son las que son" y que hay "un problema de orden público" que hay que resolver en primera instancia.

Preguntada sobre si en medio de los disturbios de los últimos días hay espacio para abordar una solución dialogada al conflicto catalán, Batet ha dicho que "creo que el espacio se reduce cuando estamos viviendo esta convulsión social y cuando tantos ciudadanos y ciudadanas viven con miedo y sensación de inseguridad".

La candidata socialista ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no haya condenado "de forma rotunda y sin peros" la "violencia" vista en los últimos días en algunos puntos de Barcelona. "Torra se está equivocando y ha dejado de representar a la sociedad catalana" ha remachado.

"El president no está a la altura de las circunstancias, no está asumiendo su responsabilidad y creo que no está representando con dignidad la institución que encabeza y no está asumiendo su rol. Se ha movido toda esta semana de forma muy ambigua entre el activismo y la institución", ha agregado Batet, que ha subrayado que no puede haber "matices" en la condena de la violencia.

Batet ha confrontado la actitud de Torra con la "máxima responsabilidad" con la que, ha enfatizado, está actuando el Gobierno que lidera Pedro Sánchez, que está dando "una respuesta muy firme ante la violencia" con el objetivo de "garantizar la convivencia" en Cataluña.

En este sentido, ha elogiado la coordinación que está habiendo entre los diferentes cuerpos de seguridad y el contacto permanente y "coordinación absoluta" entre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo en la Generalitat, Miquel Buch durante estos días. "No esperaba menos del conseller", ha subrayado.

En línea con la carta que hoy ha remitido a Torra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Batet ha insistido en que Torra debe "condenar la violencia, dar apoyo a todas las fuerzas de seguridad y gobernar para todos".