Bal pide a Ayuso que no busque "ponerse una medallita" con ideas "ingeniosas" sobre la vacuna

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no intente ponerse "medallitas" usando la vacunación como un arma política e inventándose "ideas ingeniosas" como permitir que las empresas las compren libremente.

"Independientemente de Ayuso pienso, porque creo en España, es que todos los responsables de CCAA junto al Ministerio en el Comité Interterritorial deberían poner protocolos de vacunación claros y respetarlos todos. Que ninguna CCAA vaya por libre y se les ocurran ideas ingeniosas para buscar rédito político de la vacuna", ha lanzado ante los medios tras un acto de precampaña en Arganda del Rey tras recordar las conversaciones entre Madrid con la empresa de la Sputnik V o la Comunidad Valenciana con Janssen.

Al hilo, ha censurado el personalismo de Ayuso al asegurar en un medio de comunicación que si por ella fuera la región estaría "100% vacunada". "A mi esa frase me ha sonado al Rey Sol cuando decía 'El Estado soy yo'. A Ayuso le ha faltado decir que Madrid es ella. Quiero recordar que el Rey Sol no acabó bien", ha añadido Bal, quien ha vuelto a pedir que no se lancen esloganes ni "propaganda" con la vacuna.

Así, le ha recordado a la candidata 'popular' a la reelección que en Murcia "un montón de políticos" de su partido se saltaron el protocolo de vacunación "porque se creían superiores a los ciudadanos que representaban".

Es por ello, que ha pedido que se alcance un consenso y se evite "salir en la tele para ponerse una medallita" y ha pedido también el "liderazgo" del Gobierno de España, a quienes ha exigido que vaya a la Unión Europea a presionar para que se compren "todas las vacunas autorizadas" y se pueda vacunar "24 horas y siete días a la semana".

"Lo que no quiero es un mercado negro de vacunas o una competición entre las CCAA. Tenemos todos el mismo derecho a recibirlas cuando nos toquen", ha zanjado.