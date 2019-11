Aznar, Aguirre o Rato, otros protagonistas de comisiones parlamentarias con polémica

Los diputados de PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz han calificado de "indigna huida" el abandono del expresidente Manuel Chaves de la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

El ex Presidente de la Junta, por su parte, se considera "perfectamente legitimado" para hacer lo que ha hecho, no responder a las preguntas y retirarse tras su intervención inicial. "No tenía ningún sentido haber sido citado a esta comisión y, en consecuencia, como tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión, eso es lo que hecho", se ha justificado Manuel Chaves ante los periodistas y ha acusado a la comisión de hacer "una utilización, manipulación e instrumentalización electoral" de su persona, lo que "no tenía ningún sentido" .

Un diputado de la CUP amenaza a Rato en el Parlamento catalán

Sin duda, lo ocurrido en el Palacio de San Telmo, la sede del Parlamento andaluz, va a ser una de las noticias más comentadas de este jueves en los medios de comunicación como, en su día, lo fueron otros altercados en sede parlamentaria durante comisiones que habían nacido con polémica. Uno de esos incidentes ocurrió durante la comisión que investigaba en el Parlamento de Cataluña la crisis del sector financiero. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, debía responder a los parlamentarios por su actuación al frente de la antigua Caja Madrid. Pero el protagonismo de aquel 11 de noviembre de 2013 se lo llevó el diputado de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular), David Fernández, al amenazar a Rato con tirarle su sandalia y preguntarle en tono amenazante si sabía lo que significaba ese gesto en Irak. "Es un gesto de desprecio hacia el poder", explicaba el político independentista que espetaba a Rato con un "¿Usted tiene miedo?", a lo que este le respondía: "¿A quién, a usted?". Respuesta que enervaba al político catalán que setenciaba su intervención con: "No, a perderlo todo, como a millones de familias (en España), y a que un día la gente se harte. Te espero en el infierno. Hasta luego gangster. Fuera la mafia".

La comisión en la que Rufián consiguió el desprecio de Aznar tras llamarle "golpista"

La comparecencia de José María Aznar, en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la supuesta financiación ilegal del PP, se convirtió en un durísimo cara a cara entre el expresidente del Gobierno y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, con acusaciones de "golpista" o de no tener vergüenza.

La intervención de Rufián en el interrogatorio a Aznar comenzaba con la acusación al expresidente del Gobierno de defender la intervención en Irak como "señor de la guerra" y de no tener "vergüenza" por ser el presidente de un partido con decenas de cargos condenados por corrupción.

Rufián echaba mano de la boda de la hija de Aznar en El Escorial, a la que asistieron políticos implicados en casos de corrupción y los propios cabecillas de la trama Gürtel, comenzando por Francisco Correa. "Eso no era una boda, sino un cártel", dijo el portavoz de ERC.

Aznar respondía lamentando el "histrionismo" de Rufián para intentar ser el protagonista de la comisión y en los medios de comunicación por medio de "frases tabernarias" que no merecen "ni el más mínimo de mis desprecios" por su "falta de vergüenza".

El "no se lo voy a tolerar" de Pedro Quevedo a Rufian por su acalorada discusión con Esperanza Aguirre

El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña ha sido protagonista de muchos momentos polémicos en el Congreso de los Diputados, tanto en comisiones como en plenos en los que ha aparecido con todo tipo de camisetas u objetos para ilustrar sus intervenciones, desde una tostadora a una impresora o esposas. Misma comisión parlamentaria en la Carrera de San Jerónimo sobre la financiación irregular del Partido Popular. Comparece Esperanza Aguirre y entre ambos comienza una agria discusión que llevó al presidente de la comisión, al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo a advertir a Gabriel Rufián de que se estaba jugando la expulsión de la sala, "no monte el pollo para buscar una primera página".



"¿Me está echando?", preguntaba "en tono chulesco" (según las crónicas de aquel 10 de abril de 2018), el diputado al presidente de la comisión, quien le ha avisado de que "quien siembra vientos recoge tempestades". "A muy bien, me lo merezco ¿no? Se está retratando usted. Me está cortando en todas mis preguntas sobre corrupción. No me dé lecciones", le espetaba Rufián a Quevedo, antes de acusarle de ser "del PSOE" --Nueva Canarias concurrió en coalición con los socialistas en las generales de 2016-- y de augurar que "será ministro" (algo que no se ha cumplido).