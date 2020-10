Aznar acusa a Sánchez de "criminalizar" a Ayuso y avisa del "error" de mandar el mensaje de que Madrid es "apestada"

Advierte a Cs de que un "tropiezo" en Madrid tendría un "efecto dominó y un efecto cascada en otras partes de España"

El expresidente José María Aznar ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "criminalizar" al Gobierno madrileño que lidera Isabel Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia, al tiempo que ha avisado del "gran error" que supone mandar el mensaje de que Madrid es una ciudad "apestada".

Durante su participación de forma telemática en el foro Nueva Economía Fórum, NEF online, Aznar también ha echado en cara al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que se aferre a la "cogobernanza" para justificar su actuación en la crisis del coronavirus, y ha censurado que con una orden ministerial "se pueda intervenir una ciudad".

Al ser preguntado si Ayuso está manejando bien la situación en la pandemia y si cree que la mala relación con Cs podía hacer estallar la coalición con Cs en el Ejecutivo regional, Aznar ha señalado que él no está "en la primera línea de la política activa, ni siquiera en la segunda", si bien "sigue la actualidad" y se "preocupa por las cosas" que ve.

MADRID, LA CCAA QUE "MÁS APORTA A LA SOLIDARIDAD"

Dicho esto, ha afirmado que Madrid es "un modelo de referencia, de libertad política y tolerancia", donde hay una economía "libre, con pocos impuestos y mucha iniciativa". A su entender, eso ha hecho que sea la comunidad "más importante de España" en términos de aportación de PIB, ya que es la que "más aporta a la solidaridad" del país. "La solidaridad en España y su cohesión dependen también del bienestar de Madrid", ha apostillado.

Por eso, ha dicho que "mandar el mensaje al mundo de que Madrid es una ciudad prácticamente apestada, en la que no se debe estar, ni vivir ni pisar, es un error muy grande". Además, ha indicado que dar la sensación de que existe "una obsesión por el control político de Madrid, más allá de las decisiones de los ciudadanos, es también un error francamente grave".

"Como me lo parecería igual si, desde las filas de los partidos que forman parte de la coalición de Gobierno en Madrid, pensasen que si sufren un tropiezo en Madrid, eso no va a tener un efecto dominó y un efecto cascada en otras partes de España", ha subrayado.

Aznar ha señalado que los que "criminalizan" al Gobierno madrileño son los que decían que "el estado de alarma no tenía alternativa" y que tomaban sus decisiones con un comité de expertos que luego no existía. "¿Quiénes la criminalizan? Los que todavía no son capaces de decir a los ciudadanos españoles cuántos muertos hay en España como consecuencia del virus", ha enfatizado.

DERECHO A SABER CUÁNTAS PERSONAS HAN FALLECIDO

Tras asegurar que las familias con fallecidos tienen "derecho" a saber cuál es el número de muertos, ha recalcado que los ciudadanos también merecen una explicación de por qué España "ofrece los peores datos prácticamente de Europa y en muchas ocasiones del mundo en el manejo de esta pandemia".

Además ha puesto el acento en el hecho de que con una orden ministerial, que "transcribe una resolución de un Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas" basada en una "recomendación", "se pueda intervenir una ciudad".

Por eso, ha insistido en que hay un "intento de criminalizar a algunas personas que es absolutamente inaceptable", al tiempo que ha señalado que son "protagonistas personas que, desde hace tiempo, no debían tener ninguna responsabilidad en las cuestiones de Gobierno en España".

"Desde luego, las cosas no están mejorando por esa vía y la sensación de desorden que puede haber en el país como consecuencia de las malas decisiones tomadas es una decisión muy negativa para España. Y el mensaje que a través de Madrid y con lo que se está haciendo con Madrid se está enviando al mundo es muy negativo para la imagen internacional de España", ha advertido.

"LA COGOBERNANZA" DE SÁNCHEZ

Además, Aznar ha criticado que el Gobierno de Sánchez "hable mucho" de la "cogobernanza" y ha subrayado que él no sabe a qué se refiere porque en España hay "un reparto constitucional de competencias" y "mecanismos de cooperación". A su entender, lo que hace falta es "asumir responsabilidades".

"Procuro entender cómo es posible pasar del estado de alarma a la cogernanza sin solución de continuidad. He sido presidente del Gobierno de España durante ocho años y no he hablado nunca de cogobernanza", ha indicado, para agregar que no se puede tener a España en la situación actual porque se está dando una sensación de "desgobierno y regresión muy profunda".

En cuanto a la reunión este mes de Sánchez con los presidentes de las CCAA y la presidenta de la Comisión Europea para hablar de la gestión de los fondos europeos, ha explicado que esos fondos "están condicionados" y destinados a "invertir en tres o cuatro cosas". "Y eso es lo que hay que hacer", ha agregado.

Eso sí, ha criticado que Pedro Sánchez acuda a Bruselas a pedir que se impulse ya ese dinero europeo pero no se "incentive" en España la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. "¿Se ha presentado algo?", se ha preguntado, para censurar que se pisa apoyo al PP para esas cuentas públicas pero ni siquiera se sepa en qué consisten.

"Si la mayoría que gobierna no pueda sacar adelante unos PGE, lo primero que hay que cuestionar es la situación de la mayoría y después, a lo mejor, hay que pedir ayuda a la oposición. Pero no hacerlo al revés, que es pedir adhesiones incondicionales que es propio de los regimenes populistas y autoritarios", ha aseverado.

"ESPAÑA ESTÁ EN UN RESCATE ENCUBIERTO

Aznar ha afirmado que España "ahora está en una situación rescate encubierto" porque "la implosión económica y social del país es espectacular". A su juicio, es el país que más daño ha sufrido de toda la UE por los "errores cometidos".

"La situación del país es extraordinariamente delicada y no sé si todo el mundo se da cuenta de que la situación de España desde el punto de vista económico y social es de una regresión verdaderamente impresionante".