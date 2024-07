Azcón reestructurá su Gobierno de forma "inmediata" si Vox abandona el gabinete

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, reestructurará su gabinete de forma "inmediata", sin ningún tipo de vacío temporal, si los dos consejeros de Vox abandonan el Gobierno, ha asegurado la vicepresidenta segunda y portavoz, Mar Vaquero.

En una comparecencia ante los medios ante la crisis abierta con Vox por la reubicación de menores inmigrantes no acompañados y la posible ruptura de los acuerdos autonómicos con el PP, Vaquero ha defendido que no hay razón para que se rompan los pactos de Gobierno porque se están cumpliendo, aunque ha insistido en que si los dos consejeros del partido de Santiago Abascal dimiten, el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, y el de Agricultura, Ángel Samper, la reestructuración será "inmediata".

"El presidente del Gobierno de Aragón anunciará de forma inmediata, sin ningún tipo de vacío temporal, la reestructuración" si Vox abandona el Ejecutivo, ha enfatizado Vaquero, quien ha descartado un adelanto electoral en ese supuesto y también lo que pueda ocurrir en las Cortes, que preside por Vox Marta Fernández.

"Nosotros (por el PP) vamos a gobernar", ha añadido la vicepresidenta, quien ha defendido que hasta ahora, en casi un año de Gobierno, ha habido una gestión "eficaz", cumpliendo los compromisos y acuerdos con Vox "a pesar de las diferencias". "No estamos pensando en ningún escenario de adelanto electoral", ha zanjado.

Vaquero ha defendido además que el Gobierno de Aragón, ante un asunto de estado como es la crisis migratoria, "se mantuvo a la altura" en la conferencia sectorial, "actuando con responsabilidad y de acuerdo al principio de legalidad y la solidaridad" frente a la "deslealtad" de la que ha acusado al Gobierno de España, y ha insistido en esa postura no supone el incumplimiento de los pactos con Vox en Aragón.

Ha recordado, al respecto, que el acogimiento de 20 menores migrantes no acompañados estaba prevista, con lo que no hay razón que justifique el abandono de Vox del Gobierno aduciendo un incumplimiento, ya que el pacto en este ámbito fijaba que no habría colaboración ni ayudas a entidades que promuevan el tráfico de personas, las mafias o las tratas de seres humanos y "se está cumpliendo".

Vaquero ha afirmado, en todo caso, que la cuestión "está claramente controlada" porque aún no se han producido acontecimientos y la estructura del Gobierno sigue igual, por lo que ha apelado a la prudencia a la espera de lo que decida Vox.

Así, ha reiterado que las decisiones sobre la estructura del Ejecutivo "se tomarán llegado el momento" y en que el PP, si Vox abandona el Gobierno, seguirá dando estabilidad al Ejecutivo a pesar de que quedaría en minoría en el parlamento aragonés, con 28 diputados de 34 que dan la mayoría absoluta y que ahora suma con los siete diputados de Vox.

Una cuestión a la que ha restado importancia al recordar que hay otros gobiernos de comunidades en minoría o el ejemplo del primer gobierno del socialista Javier Lambán, con 18 diputados el PSOE y dos CHA cuando el PP cuenta ahora con 28. "La diferencia es sustancial en el caso de que fuera un Gobierno en solitario", ha apostillado.

En todo caso, ha asegurado que si Vox decide no romper, la coalición seguirá trabajando como hasta ahora, cumpliendo los pactos que en estos meses "no han hecho sino mejorar sustancialmente la vida de todos los aragoneses", ha concluido Vaquero.