Ayuso pide a Sánchez que justifique el estado de alarma con un estudio científico

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que justifique una nueva prórroga del estado de alarma con "un estudio médico y científico que nos diga por qué seguimos" en esta situación.

"Sobre todo, a lo que aspiro, es a que nos expliquen con qué informes médicos se está contando para tomar las siguientes decisiones", ha dicho Ayuso en una entrevista en el canal 24 Horas, donde ha subrayado que "ha llegado el momento en que hay que poner una fecha en el calendario" para que empresas, autónomos, familias o estudiantes "sepan a qué atenerse".

Ayuso ha indicado que no se puede "tomar decisiones sin criterio" o "probando constantemente, porque no pruebas con tu vida, pruebas con la de millones de personas". Asimismo, ha censurado que Sánchez avise de que no prorrogar el estado de alarma provocará "caos" y "desorden", porque a su juicio "eso es amenazar a la oposición para amedrentarla", y para ella "el caos" ocurrió en febrero, cuando "había virus por todas partes y "todo el mundo estaba contagiándose" y España no tomó "las medidas oportunas en el momento cuando tocaba".

La presidenta madrileña ha defendido "que haya más libertad" y acelerar la "apertura" económica, y por ejemplo ha dicho que "no tiene sentido" que el pequeño comercio ya pueda abrir pero no las grandes superficies, que ayudarían a que hubiera "menos aglomeraciones".

Y ha agregado: "De nada sirve que una persona no se mueva de su casa, que cumpla a rajatabla todas las normas aunque se esté empobreciendo, para que después baje al 'súper' y le contagien allí (...) es como si prohibiéramos los coches para evitar accidentes".

Preguntada sobre si pedirá la modificación para las franjas horarias de los paseos con niños, Ayuso ha contestado: "Soy partidaria de que al final haya una apertura para todo el mundo (...) ¿Quiénes somos nosotros para poner a cada niño en una situación concreta?".