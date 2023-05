Ayuso llama a "enderezar" en las urnas las políticas de la izquierda que "adormecen" y "empobrecen" a la sociedad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este sábado a "enderezar" en las urnas el próximo 28 de mayo las políticas de la izquierda que "empobrecen" a la sociedad y que se sustentan en que "la gente siga en la pobreza para que no cambie el voto".

Así se ha expresado la dirigente madrileña durante su intervención en una comida mitin del PP de Valladolid a la que ha asistido para respaldar al candidato 'popular' a la Alcaldía vallisoletana, Jesús Julio Carnero, junto a otros líderes del partido y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ayuso ha asegurado que hay que dar "una batalla por la libertad, por la dignidad y por el futuro de España" en cada una de las urnas que permitirán "enderezar" este proceso de "desviación y transformación" del país que, a su juicio, "nadie ha pedido y nadie ha votado".

"Están intentando por la puerta de atrás cambiar nuestro país a marchas forzadas para que todo sea ingobernable, para que la sociedad cada vez esté más adormecida, más anestesiada y empobrecida, que es exactamente lo que hace la izquierda. Una izquierda que para muchos ciudadanos se entendía como un reparto equitativo de riqueza, una justicia, una pretensión de igualdad, un asunto social para el que nos pedían sobre todo que no dejáramos a nadie atrás, pero es evidente que nada de lo que estamos viendo va por ese camino", ha enfatizado la presidenta madrileña.

A renglón seguido, la líder del PP en la Comunidad de Madrid ha añadido que la izquierda no predica con el ejemplo y que "como han dicho tantos dictadores bolivarianos en tantos sitios" les "conviene que la gente siga en la pobreza para que no cambie el voto". "Esa gran mentira es sobre la que han sustentado sus políticas", ha precisado.

En esta clave, ha asegurado que durante este tiempo no han respetado valores fundamentales: "Porque esto no va solo de una buena gestión de los servicios públicos, que por supuesto es una gran obligación, esto también va de defender un modo de ver la vida".

Sobre la gestión del Gobierno, Ayuso se ha preguntado cuántos agricultores y ganaderos se han manifestado, cuánta gente ha cerrado comercios y negocios o cuántos autónomos se han arruinado tras cinco años de Gobierno. Así, ha pedido al Ejecutivo que "reparta sus beneficios", mientras les ha reprochado sus viajes en Falcon, sus 22 Ministerios o los "443 metros cuadrados de la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno que no crea un puesto de trabajo".

"Buscan la cultura de la envidia, del rencor, de falsos culpables, de enfrentar a los empleados y trabajadores con los empresarios (...)No funciona así, no se trata de repartir miseria, se trata de una igualdad de oportunidades ante la ley y ante esas oportunidades una igualdad real para que aquellas personas que se quedan atrás tengan unos grandes servicios públicos", ha apuntado.

Lo "inteligente y lo leal con España" es, según Ayuso, buscar lo que sí une a los españoles y ahí, "en la generalidad de las cosas normales de la vida cotidiana, buscar soluciones". "Nosotros somos un partido que lo único que quiere es unir a todos los ciudadanos, izquierda, derecha, hayan votado antes o no", ha añadido.

"Hay que votar en favor y no vale con ganar, hay que ganar con ganas", ha concluido la presidenta madrileña, que ha hecho hincapié que el "inicio del cambio" está en los próximos comicios y que es necesario que la gente "que no golpea, que no engaña, que no vive de los demás, que quiere prosperar y que quiere que se recupere su país, se una".