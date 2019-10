El Ayuntamiento de Barcelona propone mover la Jefatura de Policia de Via Laietana

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la Jefatura Superior de Policía poner fin al control policial y cierre de algunas calles cercanas a la Via Laietana, y considera que este lugar no es el "idóneo" para albergar la Jefatura, por lo que propone "iniciar un diálogo sobre su futuro en otra ubicación".

El concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha publicado este lunes en su cuenta oficial de Twitter una carta que ha dirigido al responsable de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

Rabassa asegura que recoge la preocupación de vecinos de las calles Tomàs Mieres y Julià Portet porque estas vías están cerradas al tráfico y "sus entradas y salidas están custodiadas por agentes de la Policía Nacional, complicándoles e incomodándoles el acceso a sus casas".

Als responsables de la Prefectura de PN de la Via Laietana:



❌ Cal retirar les tanques de Tomàs Mieres i Julià Portet. Els veïns porten +10 dies amb els carrers tancats a totes hores.

❌ No normalitzem la presència policial constant.

❌ VL43 no és un bon lloc per la Prefectura. pic.twitter.com/ZUGzR2PMWN