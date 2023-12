El Ayuntamiento aprueba por unanimidad la subida del 3,8% en las tarifas de los taxis

Leticia González dice que el presupuesto de 2024 ya está "cerrado" y resta importancia a la prórroga durante un tiempo

Todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Oviedo han apoyado este martes en el pleno municipal ordinario la subida de las tarifas de los taxis en el municipio para el año 2024. El precio subirá un 3,8%.

El PP, que gobierna en Oviedo, respaldó la subida, pero también lo hicieron los grupos de la oposición, esto es, PSOE, IU-Convocatoria y Vox. Para este año, el de 2023, ya se había acordado una revisión al alza del 7,6%.

El pleno de este martes también ha servido para aprobar definitivamente la modificación de las Ordenanzas de Tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario para el ejercicio 2024.

Este asunto ya fue debatido el mes pasado, cuando el pleno aprobó inicialmente la modificación. La concejala de Economía, Leticia González (PP), ha defendido los cambios, señalando que se se reduce la presión fiscal en el municipio y se conseguirá que Oviedo sea una ciudad atractiva para la inversión de empresas.

Se incluye la bajada del IBI diferenciado del 1 por ciento actual al 0,94% y bonificaciones para la reforma o adecuación de locales para dedicarlos a actividades comerciales. También la reducción de cinco a tres años del periodo en el que se bonifica el 50% del IBI a las comunidades de vecinos y propietarios que instalen plantas fotovoltaicas en sus edificios.

La modificación fue aprobada con los 14 votos del PP. Votaron en contra PSOE e IU-Convocatoria (7 y 3 votos respectivamente). Vox se abstuvo (3 votos).

PRESUPUESTOS

En el debate sobre esa modificación de tasas los portavoces de PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo han aprovechado para reprochar al equipo de gobierno que aún no haya proyecto de presupuestos municipales. Gaspar Llamazares (IU) ha dicho que resulta "increíble" que no se hayan aprobado las cuentas por un ejecutivo local que tiene mayoría absoluta. También ha dicho que la prórroga puede tener "efectos letales". Javier Ballina (PSOE) también ha considerado "incomprensible" que aún no haya prespuestos.

Leticia González ha aprovechado la ocasión para responderles que el presupuesto para 2024 ya está "cerrado", a la espera de los informes necesarios. "La prórroga, lo único que penaliza es no poder ejecutar inversiones", ha recordado. Para marzo ha garantizado que estarán los presupuestos en vigor, ha dicho, negando efectos indeseados y reivindicando el "rigor" con el que se trabaja en el Ayuntamiento.

Ha acusado a IU y a PSOE de intentar confundir a la opinión pública con este asunto y les ha recordado que cuando ellos gobernaban tampoco aprobaban las cuentas antes de final de año.

"El dinero no garantiza el éxito; lo que lo garantiza es la gestión", ha añadido González ante las críticas de PSOE e IU en relación a un supuesto 'recorte' en las cuentas de 2024.