Asociación de jueces pide a Batet convocar el pleno para elegir nuevo CGPJ

La progresista Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido este viernes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocar un pleno para elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que así se ponga de manifiesto qué grupos parlamentarios están a favor o en contra de la renovación.

La portavoz de JJpD, Ascensión Martín Sánchez, y el miembro de su secretariado Edmundo Rodríguez Achútegui se han reunido este viernes con Batet para solicitarle que reanude el proceso de renovación que se inició en 2018 y que se interrumpió al romper el PP el acuerdo alcanzado con el PSOE.

Según han explicado a los periodistas tras la entrevista, Batet les ha explicado las dificultades que eso supone, pero les ha garantizado que hará todos los esfuerzos necesarios para que los grupos lleguen a un acuerdo y les ha indicado que ha habido "varios intentos de conversación" con los diferentes portavoces, por separado y juntos.

"Nosotros le hemos transmitido que no solo hay que plantear ese esfuerzo, sino convocar cuanto antes los plenos necesarios para que haya renovación o no, pero que se ponga de manifiesto qué grupos parlamentarios son los que la quiere y cuáles no", ha señalado Rodríguez.

JJpD critica que el PP exija modificar el sistema de elección del CGPJ como condición para negociar su renovación y ha manifestado también su "preocupación porque desde las Cortes, Congreso y Senado, no se adopten medidas para seguir el procedimiento que en su momento se interrumpió".

"Todo esto repercute a los ciudadanos al estar suponiendo un coste en respuesta judicial", ha destacado Rodríguez recordando que el elevado número de vacantes en el Supremo.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se reunió ayer jueves con las dos asociaciones mayoritarias de la carrera, pero no con JJpD, que se sitúa en tercer lugar en número de afiliados.

Ambos magistrados han recordado que tuvieron el año pasado un encuentro con él en Bruselas y han coincidido con el mensaje que el comisario ha expuesto en su visita a Madrid: lo primero es renovar el CGPJ y después negociar las reformas que sean necesarias. EFE

