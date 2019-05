Así son los alcaldes de Vox que han conseguido mayoría absoluta

La resaca electoral del pasado 26 de mayo deja varios análisis, uno de ellos conocer los pueblos donde Vox, el partido de Santiago Abascal, va a gobernar con mayoría absoluta, un logro electoral que permite dirigir un ayuntamiento sin necesidad de pactar con otras formaciones para conseguir una mayoría suficiente.

Tras el escrutinio, Vox ha conseguido la mayoría absoluta en cuatro pueblos de Castilla y León: Navares de las Cuevas, Segovia; Barruelo del Valle, Valladolid; Vita, Ávila; Cardeñuela Riopico, en Burgos, y otro en Castilla-La Mancha; Hontecillas en la provincia de Cuenca.

Hay que señalar que en Navares de las Cuevas y en Barruelo del Valle, los candidatos de Vox han conseguido la victoria porque son concejos abiertos, es decir, tienen como único edil al alcalde que lo es por elección directa. También hay señalar que entre los cinco municipios no supera 115 habitantes.

Hontecillas

Las elecciones municipales han llevado a Jorge López, de la pequeña localidad conquense de Hontecillas, a convertirse en el único alcalde de Vox en Cuenca y, por ende, en Castilla-La Mancha y uno de los cuatro que ha obtenido la formación de Santiago Abascal en todo el país.

Hontecillas cuenta con 59 habitantes, de los que 55 tenían derecho a voto, porque “viven cuatro niños”, ha declarado el alcalde, quien ha destacado que su principal objetivo es luchar contra la despoblación y atraer jóvenes a la localidad, además de resolver otros asuntos pendientes.

López ha comentado que, a pesar de que la Junta de Comunidades y la Diputación estarán gobernadas por el PSOE la próxima Legislatura, no tiene que ser un “hándicap” para el progreso del municipio y ha resaltado que cuenta con todo el apoyo de su partido “sean los que sean”.

Navares de las Cuevas

En esta localidad conoce al alcalde electo, Vicente Robisco López, desde 1999. Robisco accedió a la alcaldía bajo las siglas del PP y fue encadenando legislaturas hasta hasta 2018, que decidió dejar las filas populares y unirse a la formación de Abascal, pues le parecían “muy blandas” las posiciones del PP entonces dirigido por Mariano Rajoy.

Barruelo del Valle

Es un caso muy parecido al anterior. En este municipio, situado en la falda de los montes que forman el valle de Torrelobatón. Su alcalde, Mario de Fuentes Francos, llegó al consistorio municipal en 2007 como independiente en las listas del PP. Bajo estas siglas repitió en 2011 y ya en 2015 decidió sumarse a las filas del PP. Profesor de profesión, se presentó en 2007 para “sacar de la ruina el ayuntamiento de su pueblo”, un objetivo que, según fuentes cercanas al consistorio, ha conseguido.

Vita

Antonio Martín, alcalde electo, ya consiguió la alcaldía en 2016 presentándose por el PP, pero necesitó el apoyo de un edil socialista para formar gobierno. Una decisión de la Junta Local del PP hizo que no se presentará, ya que decidieron elegir a su antecesor, Emilio Hernández, ya que “era afiliado”. En declaraciones posteriores a la cita electoral, recogidas por el medio 'ÁvilaRed', el edil electo señala lo siguiente: “No me considero político, aquí son las personas por encima de los partidos. Algún vecino me ha dicho que no quiere a Vox pero sí a mí”.

Cardeñuela Riopico

Nicasio Gómez, de 73 años, es el edil electo en esta ciudad burgalesa. Los síntomas que le llevaron a formar parte de Vox son muy parecidos a los otros casos, el desencanto con el PP: “Se olvidaron de cumplir las promesas”, declaró en una entrevista concedida al diario 'El País'. Gómez se siente muy identificado con la línea ideológica de Vox, centrándose en temas con la Unidad de España y las políticas de ahorro.