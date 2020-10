Así es Liver Refresh, el producto que Sanidad ha retirado del mercado

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todas las unidades del producto Liver Refresh, que se vende como complemento alimenticio a través de varias web.

En un comunicado, la Aemps explica que la puesta en el mercado de Liver Refresh, fabricado por la empresa estadounidense Now Foods (Now Health Group, Inc.) no ha sido notificada a las autoridades competentes, según lo previsto en la normativa vigente para este tipo de productos.

Y es que según el etiquetado del producto, contiene pancreatina, una sustancia farmacológicamente activa, lo que, según la Aemps, "le confiere la condición de medicamento", según lo establecido en la legislación vigente.

Al no haber sido evaluado y autorizado por la Aemps antes de su comercialización, este organismo ha decidido retirarlo del mercado pero también por los riesgos que comporta.

La Aemps explica que la pancreatina es un concentrado de enzimas pancreáticas que catalizan la hidrólisis de las grasas -a través de la lipasa-, proteínas -proteasas- y carbohidratos -amilasa- y tiene una acción digestiva.

Está indicada en el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina, como en pacientes con pancreatitis, fibrosis quística, pancreatectomía, postoperatorios de cirugía gastrointestinal como Bilroth I o II u obstrucciones de los conductos biliares de naturaleza neoplásica.

Su dosis se debe ajustar en función de la gravedad de la enfermedad, el control de la esteatorrea que produce y el mantenimiento de un estado nutricional satisfactorio, señala la Aemps, que añade que con su consumo pueden producirse casos de hipersensibilidad a estas proteínas exógenas.

Además, en altas dosis en pacientes con fibrosis quísticas se ha asociado con la aparición de estenosis intestinales y colónicas, y con colitis.

Está ligado su uso con reacciones adversas de índole digestiva obstrucción intestinal, dermatológicas, alérgicas y metabólicas pero también la pancreatina puede causar irritación de la piel perioral y de la mucosa bucal si se retiene en la boca.

Por ello, "considerando los riesgos anteriormente mencionados, así como que el citado producto no ha sido objeto de evaluación y autorización previa a la comercialización por parte de la Aemps", se ha decidido la retirada del mercado del producto.