Así han reaccionado los partidos de izquierda al acuerdo PSOE - Podemos

El acuerdo de Gobierno progresista alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en nombre de PSOE y Unidas Podemos es el tema del día este martes. COPE ha buceado en las redes sociales para encontrar algunas declaraciones de representantes de la izquierda (PSOE, Podemos, Más Madrid…) sobre esta medida.

Pedro Sánchez (PSOE)

“El nuevo Gobierno será rotundamente progresista. Estará integrado por fuerzas progresistas y basado en la cohesión, la lealtad, la solidaridad gubernamental y la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para trabajar por el progreso de España y de toda la ciudadanía”.

“Este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida. Hoy el @PSOE abre una ronda con el resto de grupos parlamentarios para construir esa mayoría. Apelamos a su responsabilidad y generosidad”.

El nuevo Gobierno será rotundamente progresista. Estará integrado por fuerzas progresistas y basado en la cohesión, la lealtad, la solidaridad gubernamental y la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para trabajar por el progreso de España y de toda la ciudadanía. pic.twitter.com/pJIfQldtsy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 12, 2019

Este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida. Hoy el @PSOE abre una ronda con el resto de grupos parlamentarios para construir esa mayoría. Apelamos a su responsabilidad y generosidad. pic.twitter.com/9w9xZlga9M — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 12, 2019

Pablo Iglesias (UP)

“Hemos alcanzado un preacuerdo con @sanchezcastejon para formar un Gobierno de coalición progresista que trabaje por la justicia social. Los avances que más merecen la pena a veces no se logran a la primera. Gracias a toda la gente que nunca bajó los brazos. Sí se puede”.

Hemos alcanzado un preacuerdo con @sanchezcastejon para formar un Gobierno de coalición progresista que trabaje por la justicia social. Los avances que más merecen la pena a veces no se logran a la primera. Gracias a toda la gente que nunca bajó los brazos. Sí se puede. pic.twitter.com/caBxSavOIb — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 12, 2019

Adriana Lastra (PSOE)

La reacción de la vicesecretaria general de los socialistas ha sido una de las más sorprendentes. Se ha limitado a tuitear un extracto de la canción Malamente, de Rosalía, acompañada del documento del acuerdo.

Irene Montero (UP)

“España merece un Gobierno de coalición progresista. Las cosas importantes no salen a la primera. El camino no ha sido fácil y tampoco lo será ahora, pero la vida es demasiado valiosa como para no intentarlo. Daremos lo mejor de nosotras para mejorar la vida de las personas”.

España merece un Gobierno de coalición progresista. Las cosas importantes no salen a la primera. El camino no ha sido fácil y tampoco lo será ahora, pero la vida es demasiado valiosa como para no intentarlo. Daremos lo mejor de nosotras para mejorar la vida de las personas. — Irene Montero (@Irene_Montero_) November 12, 2019

Pablo Echenique (UP)

“Hoy es un día histórico. Ahora a dejar lo mejor de nosotros mismos con inteligencia y generosidad para defender los derechos de la gente y construir un país más justo y mejor. Sí se puede”.

Hoy es un día histórico. Ahora a dejar lo mejor de nosotros mismos con inteligencia y generosidad para defender los derechos de la gente y construir un país más justo y mejor.



Sí se puede. pic.twitter.com/JAzJjVhW8N — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) November 12, 2019

Guillermo Fernández Vara (PSOE)

“Pedro Sánchez ha hecho lo que todos le pedían. Que moviera ficha. Y lo ha hecho empezando con los que han mostrado voluntad de acuerdo. Ahora a seguir trabajando por una mayoría sin independentistas. Y es posible #primeroEspaña #Porunpaismasjusto”.

Pedro Sánchez ha hecho lo que todos le pedían . Que moviera ficha.Y lo ha hecho empezando con los que han mostrado voluntad de acuerdo. Ahora a seguir trabajando por una mayoría sin independentistas. Y es posible.#primeroEspaña #Porunpaismasjusto — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) November 12, 2019

Alberto Garzón (IU)

“Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Hoy es un día de celebración. Gracias a toda la militancia que peleó que pudiéramos llegar aquí. Hemos demostrado que se puede. ✊��”.

Hemos alcanzado un acuerdo para un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE. Hoy es un día de celebración. Gracias a toda la militancia que peleó que pudiéramos llegar aquí. Hemos demostrado que se puede. ✊�� — Alberto Garzón�� (@agarzon) November 12, 2019

Íñigo Errejón (Más País)

“Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo. Y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría”.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Los españoles dieron una segunda oportunidad a un gobierno progresista para hacer un país más justo. Y hay que cumplir con ese mandato. Saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría. — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 12, 2019

Ada Colau (Barcelona en Comú)

“Por fin, sentido común. Frente al avance de los discursos de odio y la extrema derecha, era una obligación llegar a un acuerdo de gobierno progresista. Para hacer políticas sociales urgentes y empezar una nueva etapa de diálogo #sisepuede y #sedebe”.