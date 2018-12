Así felicitan la Navidad “los jóvenes de Vox”, con un belén y la bandera de España

Los protagonistas de la felicitación navideña de los jóvenes de VOX han sido un nacimiento y la bandera de España.

En un nuevo vídeo en redes sociales con motivo de las fiestas, con un tradicional villancico de fondo, van colocando el montaje de un nacimiento con José, María, el Niño, la mula y el buey, el Ángel Gabriel y los Reyes Magos de Oriente, sobre una bandera de España.

Cada figura representa para ellos un motivo por el que confiar y apostar por el partido de Santiago Abascal.

ASÍ DICE LA FELICITACIÓN:

“Porque defendemos la unidad de todos los españoles. Porque defendemos a nuestra patria cuidando el medio ambiente. Porque apoyamos al mundo rural y nuestras tradiciones. Porque con fe, esperanza e ilusión haremos a España grande otra vez. Porque defendemos el trabajo digno y representamos a la España viva que madruga. Porque defendemos la dignidad de la mujer y apoyamos la familia y la maternidad. Porque defendemos la vida ya los más débiles. Porque estamos con nuestro Rey y nuestra corona. Porque defendemos los valores de la civilización cristiana. Porque creemos en los valores de la integración de la inmigración ordenada. Los jóvenes de VOX os deseamos feliz Navidad. ¡Viva España!”.

Los jóvenes de VOX os deseamos una feliz Navidad. Que el Niño Jesús nos ayude a no rendirnos jamás, a no caer nunca en el odio de los enemigos de España y a no perder la ilusión propia de los niños de hacer de lo imposible una realidad. #FelizNavidad #EspañaViva pic.twitter.com/E2NXIk59NI