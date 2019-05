Así entiende la política Angélica Rubio: "Que dimita Álvarez de Toledo. No necesita vivir de la política"

Angélica Rubio, exjefa de prensa de José Luis Rodríguez Zapatero, dio este sábado en el programa "La Sexta Noche" una extraña lección de quién debe dedicarse a la política y quién no. Lo hizo en un debate tras los resultados de las elecciones generales del 28-A. Angélica pidió la dimisión de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada electa del PP por la provincia de Barcelona. "Cayetana Álvarez de Toledo, que no necesita el sueldo de diputada para vivir porque es millonaria y marquesa debería dimitir y dejar el escaño a representantes del PP catalán que se bregan allí con independentistas a diario. Ella no, que vive en Chamberí".

Dicha afirmación no ha pasado por alto para Santi González, que este martes ha pasado a la exjefa de prensa de Zapatero por el "desfibrilador de tontos" en 'Herrera en COPE'. "La mejor definición de cómo entiende la política el PSOE la tiene Angélica Rubio, exjefa de Prensa de ZP: 'Quedimita Cayetana Alvarez de Toledo, no necesita vivir de la política'. Los sacrificados socialistas, a vivir de la política. La política para quien la necesita, vamos", ha dicho el tertuliano recogiendo un tuit de Juanma López Zafra con el vídeo de dicha afirmación.