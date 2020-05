El asesino de ficción con el que Iglesias se compara: "A mucha honra"

Marcos de Quinto es diputado por Madrid de Ciudadanos. Y ha aprovechado el espacio que le brinda Twitter a través de su cuenta oficial para valorar la crisis sanitaria que vivimos en España. Además, ha criticado duramente al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Así reflejaba De Quinto su malestar a través de esta red social: “España está ante una de las crisis más graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice Girauta) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la Unión Europea vea sus vídeos... o se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique”.

España está ante una de las crisis mas graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice @GirautaOficial) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus videos...

O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique. https://t.co/gZUmsVzze2 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 10, 2020

El diputado madrileño adjuntaba, asimismo un tweet de Girauta que ya es exportavoz de la formación naranja. En ese mensaje, Girauta aseguraba que “por exigencia de Podemos, el Gobierno va a repartir una morterada de millardos, empeorando un rescate europeo que exigirá prescindir de Podemos. Sánchez, ahórrese lo de en medio y échelos ya. El rescate es seguro. Podemos sólo lo dificultará, encarecerá y retrasará”. Vemos como De Quinto califica como “payaso” al vicepresidente segundo. Una valoración expresa a su persona que ha incendiado las redes, bien por personas posicionándose a favor del diputado o pidiendo que se “rebajen” los términos en los que se ha dirigido el diputado por Madrid de C's al vicepresidente.

Sorprende además la posición del diputado madrileño a “defender” a Girauta... a pesar de haber salido de la formación tras el “sí” de C's a la nueva prórroga del estado de alarma.

La respuesta de Pablo Iglesias que no ha dejado indiferente a nadie

Pablo Iglesias ha querido zanjar la polémica respondiendo a través de Twitter al calificativo que le lanzaba De Quinto: “Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, sólo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor De Quinto”.





Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto. pic.twitter.com/Uk6R2pAjnZ — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) May 11, 2020

Vemos como Iglesias adjunta la imagen del Joker. Un personaje que si por algo se caracteriza es por su personalidad psicópata y poseer un humor sádico y retorcido. Numerosos fans de Batman, saga a la que pertenece, lo han llegado a calificar como la “antítesis” del protagonista principal. Además, el Joker recurre a su ingenio para desarrollar armas y dispositivos letales. El Joker está calificado por numerosos expertos como uno de los mayores villanos jamás creados en la historia. A numerosos usuarios no se les ha escapado esa asociación de Iglesias. Por ejemplo, uno de ellos aseguraba lo siguiente: “Pues el de la foto que has elegido es un criminal psicópata. No sé...”.