El PP asegura que su lucha es contra Sánchez

La dirección nacional PP ha asegurado este lunes, después de que Vox haya decidido romper relaciones por la postura de los populares en Ceuta, que su "adversario político" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que rechaza "los cordones sanitarios" como forma de hacer política.



La directiva encabezada por Pablo Casado ha transmitido esta postura después de que Vox haya dado por rotas las relaciones con el PP por su abstención en la votación en la Asamblea de Ceuta que propició que saliera adelante la declaración como persona non grata de su líder, Santiago Abascal.



"Como hemos dicho desde el primer momento, rechazamos los cordones sanitarios. No es nuestra forma de hacer política, y no vamos a participar nunca en ese señalamiento que el PP ha sufrido durante años", afirman fuentes del PP, que no han querido mencionar expresamente a Vox a la hora de fijar su posición sobre este asunto.



Según Génova, su "adversario político es Pedro Sánchez, que ha hecho de la mentira y de la ineficacia su acción de Gobierno".

Recuerda que "todas las encuestas" apuntan a que el PP ganaría las elecciones generales, por lo que enfatizan que va a seguir trabajando para "consolidar la alternativa al desgobierno de Sánchez", centrándose "en los problemas que realmente preocupan a los españoles".



La dirección nacional añade que su postura es compartida con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con los portavoces del PP que se han pronunciado durante las últimas horas.



Vivas ha justificado hoy la abstención de su partido en que se trata de "una decisión responsable" y en que es Abascal quien pretende establecer "cordones sanitarios".



"Aquí el cordón sanitario lo ha establecido Vox, no es una cuestión de izquierdas, ni de derechas", ha dicho Vivas en la COPE.