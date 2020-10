Artur Mas, "convencido" de que el excargo de Convergencia detenido no ha cometido irregularidades

El expresidente catalán Artur Mas ha asegurado estar "convencido" de que David Madí no ha cometido ninguna irregularidad y ha criticado los "shows" y las operaciones policiales "espectáculo", tras la detención del que fuera su mano derecha durante años.

La Guardia Civil ha detenido al exconseller de ERC Xavier Vendrell, al empresario Oriol Soler y al exalto cargo de CDC David Madí en el marco de una investigación judicial por supuesto desvío de fondos para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont en Waterloo.

Exsecretario de Comunicación de Convergència y de la Generalitat, Madí fue durante años el hombre de confianza de Artur Mas, quien en una entrevista en Ràdio 4 esta mañana ha dicho estar "convencido" de que el que fuera su "muy estrecho" colaborador no ha cometido ninguna irregularidad, por lo que ha "lamentado mucho" su detención.

"Ya estamos acostumbrados a grandes operaciones espectáculo, grandes detenciones, grandes historias, y después resulta que todo es un tema de construcción muy a menudo de gran repercusión mediática; y a la hora de la verdad, ¿qué se está investigando? ¿Unas subvenciones? ¿Plataformas deportivas? ¿Selecciones deportivas catalanas?", ha ironizado.

El expresidente de la Generalitat ha afirmado así estar "a favor" de si "alguien en algún momento, y no hablo de desvíos, ayudó a que las selecciones deportivas catalanas pudieran coger cuerpo o tirasen adelante, si estuvo correctamente hecho, que es lo que yo he de presuponer".

Pero ha reiterado sus críticas a esos "espectáculos" policiales. "¿Para eso hace falta detener a gente? -se ha preguntado-. Para eso vas a la Administración y pides los expedientes. No hace falta montar todos estos shows. No es la primera vez que pasa ni desgraciadamente será la última. Pero no lleva a ninguna parte una cosa así. No niego que se deba investigar una cosa que esté bajo sospecha, pero hay caminos mucho más normales y racionales".