Artur Mas carga contra la Policía por el "desmesurado uso de la fuerza" en los disturbios de Cataluña

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha señalado este lunes que no se siente "responsable" de la sentencia contra los principales líderes del 'procés', aunque sí se ve "responsable directo" del proceso soberanista.

Mas, condenado a inhabilitación por la consulta del 9-N de 2014, ha recalcado en este sentido que sí es responsable de "haber ayudado a que la gente votara en Cataluña" y de haber cumplido los mandatos que en este sentido se acordaron en el Parlamento catalán o de canalizar un movimiento "pacífico" en favor de la independencia que estaba en la calle.

En declaraciones a La Sexta, ha descartado sentirse "responsable o corresponsable" por la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes del 'procés' a penas que van de los 9 a los 13 años, que ve "injusta" y "errónea".

"Hiere y rasga razones, emociones, sentimientos, espíritus", ha dicho Mas, quien, no obstante, ha recalcado que el independentismo no debe abandonar "el carril central de lo que significa el pacifismo inmaculado" que ha caracterizado desde el principio este movimiento.

CONDENA A TODO TIPO DE VIOLENCIA, INCLUIDA "LA POLICIAL"

En esta línea, el ex presidente catalán ha condenado "rotundamente" cualquier tipo de violencia. "No solo la que pueden haber tenido algunas personas, también el uso desmesurado de la fuerza policial", ha aclarado.

No obstante, ha defendido a los agentes de la policía autonómica catalana que han tenido que actuar ante los graves incidentes registrados tras la sentencia en las calles catalanas. "No se puede criminalizar a todo un Cuerpo como los Mossos; son los mismos que actuaron contra los actos terroristas en Cataluña y la misma policía que también estuvo al lado de tanta gente el 1-0", ha apostillado.

En cualquier caso, ha lamentado la "sinrazón de Estado" al no querer entablar un diálogo con el independentismo, algo que "hiere y rasgo", y ha subrayado que esta actitud no beneficia a nadie. "Ni al Estado español, porque no se va a ganar por 10 a 0", ha apostillado.

El expresidente catalán, inhabilitado para el ejercicio de cargo público hasta el 23 de febrero de 2020, ha descartado a día de hoy presentarse a unas nuevas elecciones catalanas aunque ha dejado una puerta abierta de cara al futuro. "Hoy no", ha enfatizado Artur Mas, y dentro de unos meses "ya se verá". "Wait and see (esperar y ver)", ha concluido en inglés.