Arrimadas critica duramente el plan de desescalada de Sánchez

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha criticado que el plan de desescalada del Gobierno, que anunciará mañana Pedro Sánchez, no haya sido consensuado con la oposición, comunidades y agentes sociales, se haya hecho sin tener en cuenta los datos de seroprevalencia y sin mascarillas ni test masivos.

"¡Cómo es posible que se haya diseñado un plan de desconfinamiento sin tener los datos del estudio serológico que empieza hoy!", ha exclamado Arrimadas en una rueda de prensa por videoconferencia, donde ha reprochado al jefe del Ejecutivo que siga hablando de acuerdos a la vez que continúa actuando en solitario.

Ha dicho en este sentido que la comisión parlamentaria para la reconstrucción está "parada" porque el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en quien debe ocupar la presidencia. "Esto me desespera porque en cuestión de días se salvan vidas y empleos", ha dicho al recordar que Cs se ha ofrecido a presidirla y ponerla en marcha ya".

"Pero los plazos del PP, del PSOE y del Gobierno no coinciden con lo que está pasando en la calle", ha censurado.Y ante las propuestas que están planteando algunas comunidades autónomas al margen de la estrategia del Gobierno, Arrimadas ha dicho que "a veces están supliendo la falta de esos consensos y la incertidumbre" que existe ante criterios, que, según ha señalado, no son muy claros.

Es en este contexto donde Arrimadas enmarca los planes de desescalada que está previendo el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo dirigidos al sector de la hostelería.

"No puede haber un parón del turismo hasta final de año. Y con afirmaciones como las de la ministra de Trabajo se paraliza su recuperación", ha advertido Arrimadas, quien ha defendido la actuación de los gobiernos donde está Cs porque están intentando dar respuesta a la "desidia" del Ejecutivo, en concreto en este sector que supone, ha recordado, el 13 por ciento del PIB.

De todos modos, ha recalcado que es el Gobierno el que tiene la obligación de coordinar el plan y facilitar el material de seguridad necesario porque no se puede proponer un desconfinamiento sin tener tan siquiera mascarillas para toda la población y test masivos.

Test, se ha quejado, que ni siquiera han llegado al personal sanitario que ha estado trabajando con equipos sin garantías mientras "algunos políticos se han hecho dos, tres y cuatro tests".

En todo caso, ha insistido en que en un estado de alarma el que tiene casi todas competencias para ofrecer una respuesta coordinada es el Ejecutivo y si bien es importante que se tomen medidas a todos los niveles "nadie puede sustituir al Gobierno de España".

Sobre la posibilidad de que Sánchez solicite una cuarta prórroga del estado de alarma, Arrimadas ha afirmado que ella no ha sido informada de que pueda suceder ni el presidente se ha dirigido a ella para solicitarle el apoyo.

Sobre el real decreto que tiene previsto aprobar mañana el Gobierno con medidas procesales y organizativas urgentes para evitar el colapso de los juzgados en los próximos tres meses, Arrimadas ha asegurado que no lo conoce y que tan solo ha habido un contacto entre el ministro de Justicia y su portavoz sobre este decreto.

Como no tienen el documento, ha explicado que no puede avanzar si lo apoyarán o no y ha aprovechado para cargar contra Sánchez por no defender a los jueces de las críticas de su vicepresidente, Pablo Iglesias.