Aprobado el Plan de Concordia de Aragón para todas las víctimas y sin referencia histórica

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el Plan Estratégico para la Preservación de la Concordia 2023-2028, un homenaje a la Constitución y a los valores del Estado de Derecho que quiere reconocer la dignidad de "todas las víctimas de la violencia ideológica" sin ceñirse a un periodo concreto de la historia.

La portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, y la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, han explicado en rueda de prensa que el plan, que viene a sustituir la Ley de Memoria Democrática de Aragón derogada en febrero por el Gobierno que preside Jorge Azcón -cuya anulación ha suspendido de forma cautelar el Tribunal Constitucional-, se inspira en los valores de la Transición y se fundamenta en la Constitución y en los valores democráticos.

El documento, que consta de 26 folios y cuenta con 27 objetivos estratégicos, divididos en tres ejes fundamentales, pretende preservar y fortalecer la concordia, la reconciliación y la convivencia entre todos los aragoneses; favorecer las políticas públicas de concordia democrática y promocionar valores como la libertad, la igualdad y la dignidad humanas, además de reconocer la dignidad de aquellos que fueron víctimas de violencia por motivos ideológicos.

Pretende así facilitar el acceso a la información y a la documentación relacionada con actos violentos por motivos ideológicos; fomentar el conocimiento de la realidad acerca de los episodios y hechos terroristas ocurridos en España, y generar un espacio capaz de aglutinar todas las realidades, sin pretender "borrados ideológicos".

El plan ampara el derecho de instituciones, ciudadanos y asociaciones en la búsqueda, exhumación y documentación, así como honra a las víctimas de violencia causadas por motivos ideológicos, cualquiera que fuera su ideología o demás circunstancias personales.

El plan pretende "eliminar las iniciativas que exalten como referencias democráticas o modelos periodos previos a la Carta Magna del 78".

Víctimas de dictaduras, terrorismo o ideología extrema

Se apuesta por participar en la "búsqueda, exhumación y documentación de todas las víctimas de violencia que se encuentren en fosas independientemente de su ideología o circunstancias personales", así como de "colaborar en la identificación de restos humanos exhumados" e impulsar el reconocimiento de las víctimas de violencia "ejercida por regímenes totalitarios o dictaduras, por bandas, grupos terroristas o individuos sometidos a ideología extrema, por motivos políticos, ideológicos o religiosos".

También se persigue "sensibilizar sobre el conocimiento objetivo de la Historia alejado de ideologías" o impulsar proyectos educativos sobre respeto a los derechos constitucionales y la concordia democrática, fomentando el pensamiento crítico.

Sin referencia al franquismo o a la Guerra Civil

"Hay que recuperar la Constitución. No hablamos de ningún régimen", ha dicho la consejera de Presidencia. Ha añadido que se habla "de dictaduras y de gobiernos totalitarios" y que lo que importan son "las víctimas", toda vez que ha añadido que "cuando se habla de fosas no hace falta ser muy perspicaz", aunque el texto no hace mención al franquismo ni a la Guerra Civil y "no recoge ningún ámbito temporal".