Los 'palos' de Gabriel Rufián a Rivera y Cantó cuenta de Guaidó

Quien no se posiciona, parece que no está, y otra cosa puede ser, pero a Gabriel Rufián no le gusta pasar desapercibido.

En cuanto Juan Guaidó se proclamó Presidente de Venezuela, Twitter ha sido el medio elegido por políticos y famosos para mostrarle su apoyo o bien respaldar al régimen de Maduro.

Posicionamientos diversos y cruce de acusaciones. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, pidió al Gobierno de España que reconozca a Guaidó (como ha hecho el PP y Vox) y a Rufián le saltaron las alarmas:

A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado.https://t.co/YJulYvYxSu — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 23 de enero de 2019

Entre las personas que contestaron al diputado de ERC está Toni Cantó, diputado de Ciudadanos por Valencia:

Lo dices tú, que en Europa sólo os apoya lo peor de la ultraderecha y en España Otegi. https://t.co/FDxTQNhxKH — Toni Cantó (@Tonicanto1) 24 de enero de 2019

Comentario el de Cantó que no gustó a Rufián y respondió al diputado de Ciudadanos con recadito incluido a Trece TV

Acabáis de pactar con VOX y fuisteis a unas europeas con Libertas. Córtate un poco Toni que no estás en 13TV. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 24 de enero de 2019

Cantó siguió con el 'toma y daca'

Gabriel, córtate, aunque sea por las víctimas y no poses sonriendo con un condenado por terrorismo etarra. pic.twitter.com/EG1q8HS9kl — Toni Cantó (@Tonicanto1) 24 de enero de 2019

¿Qué tendrán los tuits te Rufián que tantas personas responden?

A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado.

CUP

Iglesias

Garzón

Evo Morales

Tú — J.A Mediano de Tabarnia (@robredotemino) 24 de enero de 2019