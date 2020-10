Ana Pastor afirma que a Sánchez solo "se le da bien el coaching" y exige que "dé la cara" ante la pandemia

La diputada nacional y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha exigido al Gobierno que "dé la cara" en la gestión de la pandemia como responsable de la legislación en materia sanitaria, al tiempo que ha lamentado que las comunidades se hayan tenido que "buscar la vida" en este periodo.

Así, Pastor ha criticado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien "se le da bien el 'coaching'". "Pero los ciudadanos están sufriendo porque no saben a qué atenerse", ha asegurado.

"Los ciudadanos saben sus responsabilidades, dudo que Sánchez las sepa", ha cuestionado la diputada popular en Pontevedra, donde ha comparecido con el presidente provincial del PP y varios diputados y senadores del partido tras participar en el debate de la moción de censura.

Ana Pastor ha calificado de "preocupantes" los datos de ingresos, ocupación de UCI y cantidad de afectados por coronavirus, por lo que ha urgido a que, la próxima semana, se debata por el trámite de urgencia y se apruebe la reforma de la Ley de Salud Pública que permita "ampliar las competencias y hacer frente a la pandemia".

Para Ana Pastor "no puede haber planes ad hoc" para cada región "porque el virus no entiende de territorios", ha advertido, reclamando la puesta en marcha de un "plan nacional coordinado" con el presidente del Gobierno "al frente". Además, ha denunciado que "no hay otro país de la Unión Europea que tenga el caos de cifras" que ha atribuido a España. Ante los números de personas infectadas, la vicesecretaria de Política Social del PP se ha preguntado "cuáles son de verdad, los de Illa, Simón o Sánchez".

De hecho, Pastor ha augurado que "en el futuro se estudiarán" las medidas aplicadas por parte del Gobierno "como lo que no se debe hacer", poniendo como ejemplo "politizar el poder judicial y que no se gestione una pandemia".

PODER JUDICIAL

Precisamente, la diputada popular se ha referido a la renovación del CGPJ, insistiendo en la petición de su partido de "independencia del poder judicial" y, aunque ha admitido que el Consejo lleva dos años sin renovarse, "no es atribuible al PP", ha recordado.

Así, Ana Pastor ha reclamado al Gobierno que retire su propuesta, argumentando que "jueces, magistrados y organismos internacionales" han planteado una "crítica generalizada" a esa iniciativa.

"No nos sentaremos nunca a hablar con quien va en contra de las instituciones del Estado", ha destacado Pastor, en referencia a Podemos, porque las "insulta, desprecia y menosprecia".

MOCIÓN DE CENSURA

Sobre el debate de la frustrada moción de censura de Vox, la diputada y vicesecretaria de Política Social del PP ha proclamado al presidente de su partido, Pablo Casado, "ganador" del mismo, "líder de la oposición y única alternativa de gobierno en España". Su intervención, según Ana Pastor, ha sido "digna de que aparezca en la historia del parlamentarismo español" por mostrarse "preocupado por la salud, la economía y por salir de la crisis".

Por el contrario, sobre el papel de Vox y su moción de censura "condenada al fracaso" de antemano, ha precisado que su objetivo era "tener foco, y lo tuvo".