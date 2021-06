Pastor advierte a Sánchez sobre los indultos: "Son el primer paso de la hoja de ruta que tiene preparada ERC"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha advertido este viernes en Castellón que "los indultos promovidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son el primer paso de la hoja de ruta que le tiene preparada ERC", en relación a la medida de gracia para los presos del 'procés' independentista.

Pastor ha comparecido ante los medios junto a la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, en una recogida de firmas en defensa de la unidad de España en Castelló de la Plana, antes de desplazarse a otra en Vila-real dentro de la campaña desplegada por los 'populares' a nivel nacional, informa el partido.

Tras mostrar su apoyo a Beatriz, la madre de Olivia y Ana y su cariño por "un asesinato vil que nos tiene conmocionados", ha rechazado que el Gobierno vaya a conceder indultos a "aquellos que han subvertido el orden constitucional para permanecer dos años más en La Moncloa en contra del criterio de la Fiscalía y del Tribunal Supremo".

A su juicio, no se puede gobernar a cualquier precio ni poniendo en jaque la Constitución y la estrategia de los indultos solo pretende ser "un 'autoindulto' que permita a Sánchez permanecer dos años más en el Gobierno". "No se puede indultar a quienes están en la cárcel por delitos de sedición y malversación, exculpando a personas que no muestran ningún signo de arrepentimiento y que lo volverían a hacer".

La 'popular' ha añadido que "la carta de Oriol Junqueras reafirma su deseo de volver a optar por la vía de la ilegalidad y la Constitución no prevé la autodeterminación", en relación a esta reciente misiva donde el líder de ERC admitía que los indultos pueden "aliviar el conflicto" y reiteró que la vía unilateral no es viable ni deseable.

"En política no todo vale y lo importante es lo que nos une a todos. El respeto a la Constitución y los pilares de la democracia, donde cada uno podemos pensar lo que nos venga en gana sin saltarnos la ley", ha aseverado.

En este escenario, Pastor ha defendido que el "movimiento ciudadano" contra los indultos sirve para "decirle al Gobierno que está en el camino equivocado". También ha destacado las firmas de "personas de toda ideología que tienen claro el respeto a las reglas del juego y a la Constitución".

Y ha rematado: "Cuando queramos que se cambie este marco legal, que nos llamen de nuevo, pero no de forma unilateral. Así no, señor Sánchez. No se puede gobernar a cualquier precio".