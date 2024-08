AMP2.-Israel.-Detenidos casi una decena de judíos ultraortodoxos en una protesta contra el servicio militar obligatorio

Varios manifestantes irrumpen en la base del Ejército en Tel Hashomer

Al menos siete judíos ultraortodoxos han sido detenidos este martes durante una nueva protesta cerca de un centro de reclutamiento de las Fuerzas Armadas israelíes en la base de Tel Hashomer, en el centro del país, en un intento por evitar realizar el servicio militar obligatorio.

La Policía, que ha declarado "ilegal" la protesta contra un reclutamiento que sí se aplica al resto de la población masculina y femenina mayor de 18 años, que realizan un servicio de 32 y 24 meses de duración, respectivamente, ha indicado que varios de los manifestantes han irrumpido en el centro de reclutamiento tras saltar la valla del perímetro.

No obstante, las fuerzas de seguridad han comenzado a sofocar las protestas en un intento por retirar a los manifestantes de la zona y han asegurado que la situación está bajo control, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

La tensión ha escalado en la zona a medida que una segunda manifestación --liderada por un grupo de mujeres-- tiene lugar al otro lado de la carretera para exigir el fin de la "discriminación" y pedir que los miembros de esta comunidad también tengan que sumarse al Ejército.

Las protestas llegan después de que las autoridades ordenaran el reclutamiento de 1.200 miembros de la comunidad haredí, que se opone a esta medida. Estaba previsto que al menos 900 de ellos se presentaran el lunes ante las oficinas de reclutamiento a pesar de que los líderes haredíes han prohibido a sus discípulos acudir. Muchos de los manifestantes han dicho preferir la cárcel al reclutamiento, una cuestión que lleva meses generando la polémica en el país.

Los judíos ultraortodoxos han empezado a recibir notificaciones de alistamiento después de que el Tribunal Supremo de Israel declarara ilegales las exenciones de las que disfrutaban previamente los miembros de esta comunidad.

Sin embargo, estas notificaciones solo se han aplicado a aquellos ultraortodoxos que se encuentran registrados como trabajadores y no como estudiantes de la yeshiva a tiempo completo.