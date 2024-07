AMP.- Ucrania.- Zelenski afirma que los F-16 que recibirá Ucrania no serán suficientes contra la flota aérea rusa

Zelenski cree que debería haber "representantes rusos" en una segunda cumbre de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que la cantidad de aviones de combate F-16 que han sido comprometidos ya por algunos de sus socios europeos no serán suficientes para contrarrestar la flota aérea rusa.

Zelenski, que no ha dado un número exacto de los aviones que Ucrania recibirá, ha remarcado que "no serán suficientes" y si bien la decisión entregarlos fue "estratégica" la cantidad "aún no lo es", según ha contado en una conferencia de prensa para las agencias de noticias ucranianas.

"Hay una gran cantidad de aviones que he acordado con otros países (...) Definitivamente nos van a fortalecer, pero ¿habrá suficientes de estos aviones para luchar a la par con la flota aérea rusa? No creo que sea suficiente", ha valorado.

Está previsto que Ucrania reciba hasta final de año unos 80 cazas de este tipo, después de que Estados Unidos diera luz verde tras meses de incertidumbre, en medio del temor de que esto pudiera provocar una escalada de las tensiones con Rusia.

Tras la última cumbre de la OTAN, celebrada la semana pasada en Washington, Países Bajos, Dinamarca y Noruega, anunciaron las primeras entregas de estas aeronaves de fabricación estadounidense para poder ser ya utilizadas durante el verano, después además de varios meses de formación de pilotos ucranianos.

Asimismo, Zelenski ha asegurado que son al menos 25 los sistemas de defensa aérea Patriot que Ucrania necesita para protegerse de los bombardeos rusos. "Así estará el cielo completamente cerrado", ha dicho, sin ofrecer detalles de cuántos poseen actualmente las Fuerzas Armadas ni los que recibirán en el futuro.

PLAN DE PAZ DE TRUMP

Por otro lado, el presidente ucraniano también ha valorado la posibilidad de que Rusia estuviera representada en la siguiente cumbre de paz, cuyos preparativos deberían estar listos para noviembre de este año.

Zelenski confía en que para entonces los tres puntos abordados en la cumbre que se celebró a mediados de junio en Suiza --seguridad nuclear y alimentaria, así como la cuestión humanitaria de niños y presos-- hayan sido consensuados y puedan ponerse ya en marcha.

Asimismo, también ha asegurado que tiene claros los aspectos generales del plan de paz que el expresidente Donald Trump dice tener para Ucrania, con el que, asegura, podría acabar con la guerra en cuestión de unos pocos días.

"En cuanto al plan para poner fin a la guerra del candidato a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los aspectos generales están claros para mí. Si Trump llega a ser presidente, trabajaremos. No tengo miedo de eso", ha dicho.

Zelenski ha recalcado que no teme un cambio de gobierno tras las próximas presidenciales de noviembre en Estados Unidos ya que cree que existe un amplio consenso entre demócratas y republicanos en la necesidad de seguir apoyando a Ucrania. "Tenemos apoyo bipartidista", ha destacado.

"Tenemos fuertes relaciones con la parte republicana del Congreso (...) Me reuní con gobernadores republicanos durante la cumbre de la OTAN (...) Nos tratan a Ucrania, al pueblo de Ucrania, a nuestros soldados y a mí con gran respeto. Desarrollaremos relaciones relevantes independientemente del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos", ha confiado.