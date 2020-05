Amaia Montero carga contra la manifestación de Vox: "Lamentable"

Seguro que la recuerdas, o incluso la sigues. Es Amaia Montero, la cantante y exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Montero ha reflejado su clara posición respecto a las manifestaciones que se producían hace varios días en todo el país. El líder de Vox, Santiago Abascal hacía el siguiente discurso durante la caravana. “España prevalecerá como lo ha hecho siempre. El camino es no rendirse”.

Una manifestación con la que miles de españoles salían para protestar contra la gestión del Gobierno respecto a la crisis del coronavirus. La Caravana se desarrolló por todo el país. Durante la intervención de Santiago Abascal también hubo tiempo para el recuerdo de la lucha de los autónomos, pequeñas y medianas empresas y asalariados que sufren de primera mano las consecuencias económicas por el coronavirus. Sobre todo, teniendo en cuenta las semanas que nos encontramos confinados.

Frente a estas concentraciones convocadas por Vox, son muchas las personas que se han rebelado contra la formación de Abascal de manera pública a través de redes sociales. Esta vez, ha sido Amaia Montero, que se ha mostrado indignada. La artista criticó dichas manifestaciones que se producían en diferentes puntos de España. Estas eran sus palabras: “Me parece lamentable y absolutamente vergonzoso que se hagan manifestaciones dadas las circunstancias que estamos viviendo debido al COVID-19”. Junto a las mismas, Amaia Montero incluía el hastag sin palabras.

Me parece lamentable y absolutamente vergonzoso que se hagan manifestaciones dadas las circunstancias que estamos viviendo debido al COVID-19 #sinpalabras — Amaia Montero (@AmaiaMontero) May 23, 2020

Pero la cosa no quedó ahí. En otra publicación a través de Twitter, la reconocida cantante lanzó la siguiente advertencia: “Si el honor y la victoria valen más que las personas es que no hemos aprendido nada de cada vida que se marcha sin decir adiós”. Dichas reflexiones y críticas de la artista ya acumulan los 2.000 compartidos y los 10.000 retuits. Unas palabras que se han convertido rápidamente en viral, sobre todo entre aquellas personas que siguen cada paso de Montero.

Que si el honor y la victoria valen más que las personas es que no hemos aprendido nada de cada vida que se marcha sin decir adiós ? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) May 23, 2020

La artista anunciaba a finales de abril su retiro temporal de la música

Amaia Montero publicaba en Instagram que “necesitaba curarse”. La cantante tomaba así una decisión drástica: darse un respiro y desaparecer por un tiempo de la vida pública. Estas eran las palabras que transmitía a sus seguidores: “Hola a todas y todos... respecto al live que comenté y que me hacía tanta ilusión al igual que vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos”.

Tres semanas después, Montero se despedía con ese 'hasta pronto'.

Unas palabras con las que todos sus seguidores se volcaron en apoyarla y desearle una pronta vuelta a la música. Ahora, Amaia Montero ha hecho una reaparición estelar, esta vez opinando en cuanto a política se refiere. Lanzando, por tanto, una férrea crítica a las manifestaciones que se desarrollaban en toda España.