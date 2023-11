Álvarez lamenta y rechaza los "discursos racistas y de odio" de Vox sobre los inmigrantes que llegan a Asturias

La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha vuelto a defender este martes el "modelo del Gobierno asturiano en cuanto a la acogida de refugiados e inmigrantes basado en la "inclusión y convivencia" y ha lamentado las "soflamas incendiarias" sobre este asunto lanzadas por partidos como Vox". "Lo realmente preocupante de toda esta historia es la deriva del discurso de organizaciones políticas como Vox, que contribuye sin duda a la evolución de los delitos de odio en España", ha dicho la consejera.

Ha explicado la consejera el modelo por el que opta el Principado ante "el discurso racista y del odio". "Ante el discurso racista, este Gobierno seguirá desplegando toda su capacidad de integración. Ante el discurso del odio, este Gobierno seguirá promoviendo la concordia. Por eso, combatiremos cada bulo con datos", ha dicho Álvarez.

Álvarez ha sido interpelada este martes en el Pleno de la Junta General por parte de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, sobre la llegada de inmigrantes ilegales al Principado de Asturias.

Así ha indicado la consejera que Asturias opta por una red pública que, en el caso de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, asegura el derecho a la información, a ejercer sus derechos y ofrece distintas líneas de trabajo de apoyo a quienes, careciendo de recursos suficientes para una vida autónoma, podamos contribuir a favorecer su integración y bienestar social.

Ha vuelto a defender la consejera que la forma en que percibimos y hablamos de las personas migrantes condiciona la forma en que podemos garantizar la igualdad y sus derechos humanos. Además ha manifestado que las políticas públicas ejercen un papel esencial no solo en la atención y la acogida a las personas inmigrantes, sino también en su inclusión social. "Criminalizarlos solo contribuye a deshumanizar a un colectivo de personas y a una realidad mundial", ha dicho.

VOX ACUSA AL GOBIERNO DE POPULISMO

Consideró la diputada de Vox, Sara Álvarez que la respuesta del Gobierno asturiano sobre esta cuestión es de "un populismo preocupante" y consideró que la respuesta de la consejera en el pleno anterior sobre este asunto "no aclaró nada, sino que vino a decirque había que acogerlos por inercia, porque sí, porque este Gobierno es el campeón de la solidaridad".

"Optan por el discurso fácil, populista y previsible, cero, cero claridad sobre uno de los asuntos de gran calado más inquietantes para España, para Asturias y para Europa", ha dicho la diputada de Vox.

Así, Sara Álvarez ha lamentado la falta de claridad y transparencia del Gobierno ya que no se sabe bien que va a ser de esos 109 inmigrantes aquí acogidos, "si van a seguir, como siempre, un camino poco claro para Asturias". Y es que ha insistido en que no se sabe en detalle en qué consiste su sistema de acogida, ni si se quedarán o no aquí y si de quedarse llegarán a integrarse o no.

"Volvemos a pedirle un razonamiento que de soporte al planteamiento de su partido para acoger temporal o permanentemente a estas personas más allá de la solidaridad que todos sentimos", ha insistido Álvarez Rouco.