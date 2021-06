Almeida y Villacís aún no han tomado una decisión sobre el mural de Vallecas, "una pintura no autorizada"

Villacís no cree que se tenga que borrar y es "partidaria de pintar otras cosas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, aún no han tomado una decisión sobre el mural feminista de Villa de Vallecas, una "pintura no autorizada" que Vox quiere eliminar, para lo que elevarán una proposición al Pleno del distrito que se celebrará el martes.

El mural se encuentra en una fachada exterior del colegio Honduras, en una pared que utiliza una asociación del barrio desde hace años. Es un homenaje a seis vecinas de Villa de Vallecas, tres profesoras y tres mujeres al frente de asociaciones vecinales.

"No hemos tomado una decisión, cuando la tengamos y la tomemos, tomaremos una decisión", ha contestado Almeida al término de la presentación del Plan Municipal de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Villacís, por su parte, ha puntualizado que se trata de "una situación distinta a Ciudad Lineal, cuyo mural formaba parte del programa municipal 'Compartiendo Muros', pintado por el propio Ayuntamiento". La de Vallecas "es una pintura no autorizada", en la que no ha intervenido el Consistorio.

Villacís ha asegurado que el mural no le molesta porque es "más partidaria de pintar que de borrar". "Para mí ser liberal es incluir aquello que me gusta y permitir aquello que no me representa", ha expuesto.

"El centro nos pidió que fuéramos los que pintásemos, lo tendríamos que acondicionar con carácter previo, pero por ahora no lo van a llevar a cabo", ha explicado la vicealcaldesa, que ha opinado que no cree que se tenga que borrar y que ella es "partidaria de pintar otras cosas". "Que sea el colegio el que nos indique, porque ya se estaba trabajando con él, cuándo quiere pintar y qué quieren pintar", ha resumido.