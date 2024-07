Almeida, tras la victoria de Le Pen en Francia: "Es un fenómeno que preocupa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado, tras la victoria de la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas celebrada este domingo, que se trata de un "fenómeno que preocupa".

"No es precisamente la opción política con la que yo me siento identificado, ni mucho menos. Creo que sus postulados desde luego no los comparto ni de lejos, y por tanto yo creo que es un fenómeno que también nos debe llevar a la reflexión", ha valorado el regidor en declaraciones a los periodistas antes de la presentación de la última etapa de la 79ª edición de la Vuelta Ciclista a España.

Considera que se trata de un debate que "hay que abrir entre las fuerzas políticas tradicionales" porque hay millones de personas que votan a una fuerza política "que tiene los plantamientos que tiene la de Marine Le Pen".

"Deberíamos afrontar también, saber cuáles son las razones por las que millones de personas están votando esta opción política y ser capaces de dar respuesta a lo que esos millones de personas están planteando con su voto", ha expresado.

En la misma línea, Almeida ha subrayado que al PP le debería preocupar este asunto si no fuera "el primer partido a nivel nacional, autonómico y municipal", tras ser preguntado también por el crecimiento de Vox.

"Creo que nosotros hemos demostrado que se puede aglutinar mayorías sociales en torno a un propósito y a un objetivo común, que es España, el mejor servicio a los españoles. Quienes deberían tomar nota son aquellos que no son capaces de aglutinar mayorías", ha afirmado el primer edil.