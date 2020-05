Almeida responsabiliza a los "violentos" de 'Distrito 14' de la agresión en Moratalaz durante "concentración pacífica"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha responsabilizado este jueves a los "violentos" de 'Distrito 14' de los altercados de Moratalaz, donde un joven que participaba en la "concentración pacífica" contra el Gobierno central resultó herido.

Los hechos ocurrieron ayer sobre las 21.20 horas a la altura del número 181 de la avenida de Moratalaz, donde se estaba llevando a cabo una 'cacerolada' para pedir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por causas que están siendo investigadas, en el marco de la protesta se produjo un enfrentamiento entre un grupo de izquierda y los congregados en la zona en el transcurso del cual el joven sufrió un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

"Este tipo de comportamientos no tiene cabida en la ciudad de Madrid. Son violentos que durante la legislatura pasada hicieron la caza al pijo. Reivindicaron estos hechos, se intentó una condena, y es el discurso del odio el que caracteriza a 'Distrito 14'", ha manifestado el regidor en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad.

Para Almeida, estos hechos no son "consecuencia de una concentración pacífica, sino por la banda 'Distrito 14' que cree que los demás no tienen los mismos derechos". Así, ha indicado que "ayer no hubo dos bandos enfrentados, sino que hubo una concentración pacífica".

A este respecto ha indicado que "estas concentraciones no han ido demasiado lejos, no han producido altercados". "El mensaje no es si se ha llegado demasiado lejos con estas protestas; se respeta el derecho de protesta respetando el estado de alarma", ha manifestado, para añadir que "mientras sean pacíficas las protestas son respetables", y que "la violencia no cabe en Madrid".

El regidor entiende que "únicamente se han radicalizado a tratar de estigmatizarlas" y pido que nos apartemos de esas caceroladas, que sea la sociedad quien se pronuncie y que lo haga dentro del estado de alarma.

La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha señalado que "es evidente que la concentración que se iba a producir" porque "había carteles llamando a esa concentración y a la partición y muy posiblemente en altercados".

Ha recordado que la Policía Nacional mantiene "abiertas diligencias" a la vez que ha indicado que participación de Distrito 14 en altercados "no es nueva, ya se produjeron agresiones, y es evidente que esos altercados tienen bastante que ver con esos grupos". Además, ha advertido que "hay vídeos en esas redes sociales y no será difícil identificar".

COMUNICADO DE DISTRITO 14

Precisamente ha sido en las redes sociales donde 'Distrito 14' ha indicado que en los días previos se habían manifestado también a favor de la sanidad pública y que había habido altercados. Aseguran en un comunicado que hay vídeos en redes sociales en los que se ve que la persona agredida "y a quien se quiere pintar de víctima" es "quien primero agrede".

"No ha habido ningún apuñalamiento", continúan, para añadir a continuación que se están difundiendo "mentiras" para tratar de criminalizarlos, y que "no se habla" de un "compañero" con la nariz rota. Han vuelto a hacer un llamamiento para concentrase hoy de nuevo en la plaza.