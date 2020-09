Almeida responde a Álvarez de Toledo: "No soy portavoz contra la exportavoz"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este martes que "no ha sido nombrado para ser portavoz" del PP "contra la exportavoz" en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha dicho que el regidor ha pasado "de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz".

En una entrevista en EsRadio, Álvarez de Toledo ha reprochado a Martínez-Almeida que haya pasado "de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz", porque considera que ha sido nombrado portavoz nacional de la formación contra ella misma.

El alcalde, por su parte, ha replicado en una entrevista en la Ser recogida por Efe que el "posible debate" entre él y Álvarez de Toledo "no es lo que le interesa a los españoles", y ha querido recalcar que "nunca se ha sentido alcalde de todos los españoles".

"Yo soy el alcalde de Madrid, estoy muy orgulloso de ser el alcalde de todos los madrileños, eso por supuesto, y segundo, creo que la premisa no se corresponde con la realidad; a mí no me han nombrado para ser portavoz contra la exportavoz", ha señalado.

Ha apuntado que no es su "función" explicar "lo que ha querido decir" Álvarez de Toledo, quien "tiene toda la libertad para decir lo que piensa siendo diputada del PP".

"En el PP somos libres para decir lo que cada uno pensamos y yo creo que esta es la mejor prueba. Que una diputada del Partido Popular está haciendo entrevistas, lógicamente además, para explicar su situación y su punto de vista, (evidencia) que hay libertad para decir lo que cada uno pensamos. Pero yo no estoy aquí para ser portavoz contra la exportavoz sino para ser portavoz de políticas que son las que mejor pueden afrontar los muy duros problemas que tenemos", ha apostillado.

El alcalde también ha dicho "entender" las "dudas" de ciertos madrileños por si "ahora se va a dedicar más tiempo al partido que a la ciudad", ante lo cual ha pedido "tiempo" para "demostrar" que este nuevo cargo orgánico en el PP no le va a apartar de que su "prioridad" sea ser alcalde de la capital.