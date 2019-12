Almeida se compromete a habilitar zonas cero emisiones, siendo la Puerta del Sol la primera a partir de 2020

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adquirido el compromiso de habilitar diferentes zonas cero emisiones en la ciudad hasta 2030, siendo la Puerta del Sol la primera a partir del año que viene, según ha informado el Gobierno municipal en un comunicado.

Almeida ha participado este lunes en el encuentro de alcaldes C40 'Ambition and action for 1.5 degrees: non-party stakeholders and Paris Agreement implementation', en el marco de la Cumbre del Clima, donde ha anunciado la adhesión de Madrid a la 'Green and Healthy Streets Declaration', "una declaración de calles saludables en toda la ciudad, lo que garantizará que un área muy importante de la capital sea cero emisiones en 2030".

Asimismo, el alcalde de Madrid se ha comprometido a que la EMT adquirirá exclusivamente autobuses cero emisiones a partir de 2025, ya que este manifiesto de la organización de grandes ciudades C-40, de la que forma parte la capital de España, se fundamenta en dos pilares: la descarbonización de los vehículos del transporte público y la creación de zonas cero emisiones.

La primera zona cero emisiones con la que cuente la ciudad a partir del próximo año será la Puerta del Sol, ya que se va a peatonalizar la única vía de paso para el tráfico rodado que queda en la plaza, y que se estudiarán nuevas zonas.

En cuanto a la flota de autobuses, Almeida ha especificado que "el compromiso del Ayuntamiento de electrificar la flota de autobuses públicos es firme y la intención es que en solo ocho años se multiplique por diez el número de vehículos eléctricos de la EMT, lo que representa un tercio del total".

Estas medidas se recogen dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, la herramienta con la que Madrid implementará diferentes acciones para lograr reducir las emisiones contaminantes.

"Tendremos una importante área de la ciudad libre de vehículos, mejorarán los espacios públicos como parques o calles, mejorará la red de transporte público y también las infraestructuras para el uso de la bicicleta", ha asegurado Almeida.

La cita con los alcaldes C-40 se ha centrado en reiterar el liderazgo de las ciudades y las empresas para abordar el cambio climático y conseguir llegar al objetivo marcado por la ONU de reducir las emisiones el 7,6 por ciento anual entre 2020 y 2030. De esta forma, como se ha recordado, se podría llegar a cumplir con el acuerdo internacional de limitar el aumento de la temperatura global del planeta a 1,5 grados.

EL PAPEL CLAVE DE LAS CIUDADES

En el acto han participado también la directora general de Cambio Climático de la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP), Nicolette Bartlett, que ha sido la moderadora; y los ponentes Sergio Orozco, secretario de Medio Ambiente de Medellín (Colombia); Minna Arve, alcaldesa de Turku (Finlandia); Gonzalo Muñoz, comisionado del alto nivel de Chile para la COP25; Naoko Ishii, directora ejecutiva de la Fundación Global Environment Facility (GEF) y Gabrielle Giner, jefa de Sostenibilidad Ambiental de British Telecom (BT).

Durante este encuentro, se han mostrado ejemplos de las mejores prácticas para la consecución de estos objetivos y se han presentado iniciativas clave que demuestran a los países que no forman parte del Acuerdo de París la importancia de implementar estos pactos para poder superar las barreras y pasar de forma conjunta a la acción.

En la jornada, los ponentes han coincidido en señalar que las ciudades son los principales actores que pueden reducir las emisiones de carbono en edificios y reducir el consumo de energía, así como llevar a cabo la gestión de los residuos y que, por lo tanto, son ellas las que tienen que liderar la lucha por la sostenibilidad medioambiental y proteger la vida de sus ciudadanos.