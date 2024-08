Aliança Catalana reafirma que no tiene intención de investir a un "presidente españolista"

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha subrayado que el presidente del Parlament, Josep Rull, ni siquiera les ha preguntado en su reunión este martes si tenían intención de apoyar a Salvador Illa: "No tenemos ninguna intención de investir a un presidente españolista".

Orriols y el también diputado de AC en el Parlament Ramon Abad se han reunido este martes con el presidente de la Cámara a las 13.00 horas, en el marco de la rueda de consultas que Rull lleva a cabo previa al pleno de investidura de Salvador Illa.

"No tenemos ninguna intención de investir a un presidente españolista y por tanto no se nos ha planteado si lo investiríamos o no", ha indicado.

La líder de la formación de extrema derecha también ha afirmado que Rull les ha asegurado que "no estaba orgulloso de su actuación" en el anterior pleno, cuando interrumpió el discurso de Orriols al considerar inapropiadas de sus manifestaciones, en este caso, en materia penitenciaria.

Según la líder de AC, "todos tendrán voz sin ser interrumpidos y si al acabar lo considera (Rull) hará una aclaración o reprochará lo que se haya podido decir".

"Ha sido llegar nosotros y ya no se interrumpen los discursos, estamos orgullosos de esta decisión y nos apuntamos esta victoria", ha subrayado.