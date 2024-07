Aliança Catalana llama a las bases de ERC a no ser "cómplices" de la "rendición" ante Illa

El secretario de comunicación de Aliança Catalana, Lluís Areny, ha hecho este martes un llamamiento a las bases de ERC a rechazar el preacuerdo para la investidura de Salvador Illa, para no ser "cómplices" de la "rendición" ante quienes "aplicaron el artículo 155" de la Constitución.

Así ha reaccionado en rueda de prensa en el Parlament, después del anuncio de preacuerdo avanzado ayer lunes por ERC, según el cual se concedería a Cataluña un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común y con una cuota de solidaridad.

Para Aliança Catalana, formación de extrema derecha independentista que cuenta con dos escaños en el Parlament, este preacuerdo pretende "perpetuar la sumisión de Cataluña ante España", ya que "el españolismo y el procesismo siempre van de la mano cuando se trata de obstaculizar las aspiraciones legítimas" de Cataluña.

"Tristemente parece ser la antesala de una rendición ante quienes aplicaron el artículo 155. El PSC fue un actor clave en la aplicación del 155", ha denunciado Areny.

Aliança Catalana espera que la militancia de ERC no se convierta en "cómplice de este engaño" y rechace el preacuerdo en la consulta interna prevista para este viernes, porque "pactar con los responsables de la opresión" a Cataluña, ha dicho, "es traicionar los ideales por los que miles de personas salieron a la calle".

"Hacemos un llamamiento a todos los militantes de ERC. No permitáis que este preacuerdo se apruebe, rechazadlo con fuerza y convicción. Demostremos que los catalanes no nos vendemos, no nos rendimos y continuamos luchando por una Cataluña libre e independiente", ha subrayado.