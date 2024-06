Albert considera "un atropello, una mentira y una vergüenza" pactar "a oscuras" una financiación singular con Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, considera "un atropello, una mentira y una vergüenza" que se pacte "en cuartos oscuros como siempre" con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña por parte del Ejecutivo central, en este caso una financiación singular.

Después de que la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostuviera que Cataluña debe tener "tratamiento especial" en financiación autonómica por sus "cuestiones singulares", aunque insistió en llevar a cabo una negociación con el conjunto de las autonomías para impulsar un modelo que sea válido para todas, la consejera madrileña ha cargado contra este hipotético pacto con un Ejecutivo autonómico que "quiere destruir España".

"España es un único país y no puede ser que lo que se nos dijo, que se iba a pactar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las comunidades, no con Madrid, con todas, se esté pactando a oscuras, en cuartos oscuros como siempre, con el gobierno de Cataluña, un Gobierno de Cataluña que precisamente, no Cataluña, sino el Gobierno, quiere destruir España", ha criticado durante un acto celebrado este sábado en Móstoles.

Albert ha llamado a "denunciarlo" y ha advertido de que "no se trata ya de cuestiones políticas", sino que "lo denuncian todas las comunidades autónomas que no son Cataluña". "Lo que tenemos que hacer es seguir teniendo la idea de que todos somos España, tenemos que ser solidarios, pero no puede ser beneficiar a uno a costa del resto de los españoles", ha incidido la consejera.

"CAMBIAR LAS REGLAS SIEMPRE EN PERJUICIO DE ESPAÑA"

La consejera ha aludido a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha o Extremadura y ha afeado que el Ejecutivo central pretenda "cambiar las reglas del juego" y "siempre en perjuicio de España".

Para la responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid, esta negociación responde "precisamente para beneficiar a unos señores que primero los han amnistiado por corrupción política y ahora lo que quieren es darles el dinero de todos los españoles".

"A nosotros nunca nos gusta eso de 'Madrid nos roba', 'Cataluña nos roba', pero lo que no puede ser es que nos roben los que quieren destruir España", ha sentenciado Albert.