Albares insiste en que la hoja de ruta con Marruecos se cumple y que la españolidad de Ceuta y Melilla no está en duda

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha insistido este viernes que la hoja de ruta acordada con Marruecos, también en lo relativo a las aduanas, se está cumpliendo, y ha asegurado que "nadie" pone en duda la españolidad de Ceuta y Melilla.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Nueva York al término de su asistencia a la Asamblea General de la ONU, tras recordarle que fue precisamente en este contexto hace un año cuando él y su homólogo marroquí, Naser Burita, acordaron que la aduana de Melilla y la nueva de Ceuta abrirían en enero de este año.

"No lo prometí yo con mi homólogo marroquí, está en la hoja de ruta y en la declaración hispano-marroquí de la Reunión de Alto Nivel" del pasado febrero y "toda la hoja de ruta se va cumpliendo", ha defendido.

En este sentido, ha incidido en que "ha habido varios pasos a través de la aduana de Ceuta y Melilla en ambos sentidos y desde luego, igual que todos los aspectos de la hoja de ruta se van cumpliendo, en ese también se van produciendo pasos".

Tras su encuentro de hace un año con Burita, Albares anunció que ambos habían acordado "trabajar para que el inicio del paso de mercancías de manera ordenada y gradual a través de los puestos aduaneros terrestres tenga lugar a lo largo del mes de enero". En aquel momento, la RAN aún no tenía fecha prevista.

Hasta la fecha se han producido tres pasos de mercancías por las aduanas. El primero de ellos se produjo el 27 de enero y el segundo el 24 de febrero. Solo el último, registrado el 26 de mayo, incluyó el paso de mercancías también desde Marruecos por primera vez.

Por otra parte, el ministro ha insistido una vez más en que "no queda ninguna duda a nadie de la españolidad de Ceuta y Melilla". "Yo no necesito que nadie me ratifique que Ceuta y Melilla son españolas como no necesito que nadie me ratifique que Madrid, Barcelona, La Coruña o Sevilla son españolas", ha zanjado.