Adriana Lastra: "El maximalismo de Podemos impide llegar a ningún acuerdo"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este lunes que el principal impedimento para cerrar un acuerdo con Unidas Podemos es el maximalismo que aplican a sus peticiones y el hecho de que la formación arrastra desde julio un problema de gestión de expectativas.

Lastra ha explicado en una entrevista en Los Desayunos de TVE que la oferta para un gobierno conjunto que hizo el PSOE en julio ya no es válida porque Unidas Podemos no estaba de acuerdo con la propuesta, y la negativa a apoyar al candidato socialista, Pedro Sánchez, quebró la confianza para volver a proponerla.

No sé lo que tiene en mente Unidas Podemos, lo sabe Pablo Iglesias y su círculo, pero en julio hubo un problema de gestión de expectativas, no creyeron lo que les dijo siempre este partido, es decir, que en septiembre no se abrirían a negociar un gobierno de coalición, ha precisado.

Es por eso que no se pueden retomar las negociaciones desde el punto en el que se dejaron antes de la investidura fallida, tal y como reclaman desde Podemos, porque no han corregido las diferencias que les separan del PSOE, según Lastra, y su maximalismo impide llegar a ningún acuerdo.

La portavoz socialista ha remarcado que el secretario general del PSOE no se enfrentará a una nueva investidura si no lo hay y ha asegurado que están a la espera de que Podemos les traslade las aportaciones al documento programático con 370 propuestas que les presentaron la pasada semana.

Hemos hecho los deberes, nos hemos reunido con el resto de fuerzas políticas, tenemos los votos y las abstenciones necesarias para que si hay otra investidura salga adelante si Unidas Podemos así lo quiere, ha dicho.

Por su parte, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha considerado en declaraciones a Antena 3 que esa oferta a Unidas Podemos se basa en un compromiso con un programa y medidas concretas, y eso, en su opinión, "puede generar el espacio de confianza necesario para superar esta situación".

Ha lamentado, no obstante, la forma en que Podemos ha actuado desde la investidura fallida y cree que "si la actitud es de desconfianza y hostilidad previa no parece que se cree clima para el entendimiento"

El responsable de Organización socialista ha insistido en que "no se ha cerrado nada" sobre los cargos o puestos institucionales que se ofrecería a Podemos, porque lo que quiere antes el PSOE es llegar al acuerdo programático, un imprescindible que también ha destacado Lastra para no enfrentarse a una nueva convocatoria electoral.

En cualquier caso ha señalado que no solo se tiene que tratar de puestos que decide el Ejecutivo sino también de órganos que se conforman a propuesta de los grupos parlamentarios. "Si nosotros asumimos parte de las demandas de Podemos con cargo a la cuota que nos corresponda -en estos casos- no es nada absurdo", ha añadido.