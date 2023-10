Adrián Barbón no se sintió aludido cuando González dijo que es imposible gobernar desde Twitter

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este viernes que cuando ayer el ex presidente del Gobierno Felipe González aseguraba que es imposible gobernar desde Twitter no se sintió aludido porque "sabe perfectamente que no se refería a él". "Felipe González no estaba hablando de mí, hablaba de presidentes del gobierno como Trump, como fue lo que representó Trump en su momento en Estados Unidos", ha dicho Barbón.

González criticaba ayer a los líderes políticos actuales que lanzan un tuit sin reflexionar sobre sus consecuencias. Lo hacía en una de las mesas redondas de la XXVIII Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo que se celebra en el Niemeyer en la que también participó Adrián Barbón.

Este viernes Barbón, preguntado por esas reflexiones destacada que "una cosa es eso, gobernar a través de Twitter y otra cosa es utilizar el Twitter para conectar para defender la democracia y para conectarse con la ciudadanía, con los más jóvenes, porque la gente joven está en las redes sociales".

"Si quieres estar en contacto con la ciudadanía, las redes son insuperables, a mí por ejemplo me permite aplicar las políticas del gobierno y llegar a toda Asturias, y además que los asturianos puedan trasladar sus quejas a través de mis redes sociales, y yo lo utilizo en positivo", ha indicado Barbón.

Así ha insistido el presidente asturiano en que hay que distinguir entre utilizar el Twitter, por ejemplo, para tomar decisiones que era lo que hacía Trump, a utilizar las redes sociales para interactuar con la ciudadanía, para explicar los proyectos, para escuchar las críticas y para aprender. "Así que yo no me sentí modo alguno aludido porque sabía perfectamente a quién se refería el presidente González", ha reiterado Barbón.