Adelante pide pensar "a futuro" para evitar otro caso ERE y subraya falta de "estética" que Sánchez adelantara el fallo

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este miércoles que "el principal problema que tenemos no es el pasado, es el futuro, que no se están poniendo los mecanismos para que esto no vuelva a pasar", en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente la condena por prevaricación en el caso ERE de la exconsejera Magdalena Álvarez y obliga a la Audiencia Provincial de Sevilla a redactar un nuevo fallo sobre ese delito que excluya considerar como acto administrativo la aprobación de un Presupuesto con partidas para ayudas a empresas.

En una atención a los medios de comunicación tras divulgarse el fallo, García ha advertido también del hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el sentido del fallo del Constitucional en un mitin de las elecciones europeas celebrado en Benalmádena (Málaga) con la propia Álvarez presente en el acto para argumentar "que molesta un poco que el Gobierno anuncie el contenido de una sentencia en un mitin", de manera que "no se espere a los propios procedimientos judiciales", un comportamiento del que ha colegido que "eso ya es una falta al menos de estética, si no de ética, al menos de estética".

García, quien ha remarcado que "deberíamos hablar de este tema de corrupción y no tanto mirar el pasado para que esto no vuelva a pasar", ha apuntado sobre la cuestión de fondo, el caso ERE, que "el Partido Socialista durante mucho tiempo tuvo un uso corrupto de las instituciones en Andalucía", práctica de la que ha inferido "que se benefició", con el matiz de que si no lo hizo en términos personales, "se benefició políticamente de determinadas actuaciones".

Con el referente de que "los jueces están cumpliendo su papel", ha apuntado seguidamente que "el Partido Popular tampoco está muy legitimado para hablar de control político de los jueces" tras argumentar que "es un partido condenado por corrupción", idea a la que ha añadido que "es un partido que está utilizando la judicatura constantemente con técnicas como el lawfare".

Se ha preguntado de forma retórica si "se están poniendo los instrumentos en Andalucía para que esto no vuelva a pasar", para inferir una conclusión negativa al argumentar que "el Partido Popular no tiene ningún interés en eso".

En este punto ha blandido que en la gestión del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía "estamos viendo los casos de incompatibilidad y cómo representantes de determinadas consejerías, especialmente de la Consejería de Salud, están beneficiando a empresas en las que después acaban colocados", además de evocar otras situaciones como que "en la Dirección General de Pesca se dan subvenciones y ayudas a empresas que son de la familia de la persona que las firma".