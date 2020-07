La acusación pide deducir falso testimonio contra excanciller de El Salvador

La acusación particular en el juicio por los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989 ha pedido al tribunal que deduzca falso testimonio al excanciller Oscar Santamaría, al negar que viniera a España a presionar para sacar al expresidente Alfredo Cristiani de la causa.

Santamaría, firmante de los Acuerdos de Paz con el FMLN que pusieron fin a la guerra civil (1979-1990), ha declarado este martes como perito a instancias de la defensa de Montano, que pretendía hacer ver al tribunal que el Gobierno y las Fuerzas Armadas siempre estuvieron a favor de una salida negociada del conflicto.

Pero su declaración ha virado por completo cuando le ha interrogado el abogado de la acusación particular, Manuel Ollé, sobre una visita que hizo a España entre el 7 y 10 de diciembre de 2008, de la que da cuenta un 'cable' de wikileaks.

Según esta información de la embajada de EE.UU. en El Salvador, Santamaría viajó a España junto al exidirigente de FMLN Salvador Samayoa con la única intención de reunirse con miembros del Gobierno y la judicatura española para sacar al expresidente de la lista de imputados de la causa abierta en la Audiencia Nacional.

El político no ha negado el viaje que hizo para visitar al embajador y recabar información sobre la querella presentada en la Audiencia Nacional y "qué podía significar" en su país.

"Era un tema ya tratado por la justicia salvadoreña y nos extrañaba porqué se había presentado una querella en España sabiendo que los hechos habían ocurrido en El Salvador y había fallos (sentencias) nuestros", ha explicado.

Acto seguido, el letrado le ha preguntado por el cable de wikileaks -"no estoy al tanto de ese documento" y la intención de torpedear la causa abierta en España - "no, en ningún momento".

Visiblemente molesto conforme avanzaba el interrogatorio sobre esta cuestión, Santamaría ha ido variando y cambiando los detalles mientras interrumpía constantemente al abogado de la acusación.

Preguntado por las presuntas reuniones con el fiscal adjunto de la Audiencia, Fernando Burgos, y con la secretaria de Estado para América Latina, Trinidad Jiménez, Santamaría ha dicho que, como canciller, ha tenido buenas relaciones con figuras del PP y PSOE.

"Hice una visita y saludé a buenos amigos", ha respondido. "No le pregunto si tiene amigos", le ha reprochado el abogado, que por segunda vez le ha hecho la misma pregunta.

Entonces la respuesta ha variado: "Yo acompañé al embajador mío, me llevó a alguna que otra visita, como con la secretaria de cooperación y me dijo que le acompañara a la visita de las oficinas del fiscal encargado del caso en España. Yo vi pero no hablé".

Tras esta segunda respuesta, el letrado ha pedido deducir falso testimonio "en base a documentos de wikileaks".