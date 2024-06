El PP acepta las disculpas del presidente Parlament balear y la oposición exige su marcha

El PP ha aceptado este miércoles las disculpas del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por romper este martes en el pleno una foto de la costurera sindicalista Aurora Picornell, asesinada durante la Guerra Civil, pero la oposición ha insistido en que debe dimitir de manera inmediata.

El PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos, en la oposición al Govern del PP, han planteado este miércoles la celebración de un pleno extraordinario para destituir a Le Senne porque un "fascista" no puede estar al frente de la Cámara legislativa.

Este pleno se celebrará previsiblemente a partir de septiembre porque esta semana termina el periodo de sesiones.

Le Senne ha pedido disculpas en declaraciones a RTVE de las Islas Baleares y ha rehusado comparecer ante el resto de medios de información que esperaban su versión de lo sucedido.

El presidente, que ha admitido haber perdido los estribos, ha explicado que su intención era retirar las fotografías de militantes republicanas asesinadas en 1937 que exhibían este martes en sus ordenadores portátiles la diputada socialista y vicepresidenta segunda del Parlament, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda, Pilar Costa, pero en ningún caso romperlas.

"Lo que me sacó de mis casillas, y pido disculpas por ello", es que no siguieran sus instrucciones (Garrido y Costa) porque considera que como miembros de la Mesa del Parlament que debían haber tenido un comportamiento imparcial durante el pleno del inicio de la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Baleares, se ha excusado Le Senne.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha calificado de "totalmente deplorable" la actitud mostrada tanto por Le Senne como por la vicepresidenta de la Mesa del Parlament, la socialista Mercedes Garrido.

Lo sucedido en el pleno de este martes es una "vergüenza" para los "ciudadanos" de Baleares, ha afirmado Sagreras, que ha insistido en que Le Senne "está tardando en pedir disculpas", lo que finalmente ha hecho, por lo que continuará en el puesto con el apoyo de los populares.

El PP, que gobierna la comunidad autónoma, firmó a principios de legislatura un acuerdo programático de 110 puntos con Vox, que decidió quedarse fuera del Ejecutivo.

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha reconocido que el comportamiento de su compañero de partido "no es admisible", pero ha añadido que considera que tampoco lo es la actitud que viene mostrando pleno tras pleno la vicepresidenta segunda de la cámara, Mercedes Garrido.

Los partidos de la oposición en el Parlament balear han denunciado la "actitud obstruccionista" del PP al "proteger" a Le Senne para mantenerse en el poder gracias a la "ultraderecha", y han denostado que rompiera la imagen de "una hija predilecta de Mallorca" como es Aurora Picornell.

Estas formaciones han exigido a los populares que elijan entre la "democracia" o la "ultraderecha".

Esta polémica ha saltado de Palma a Madrid, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este miércoles en el pleno del Congreso la dimisión de Le Senne por su "execrable" comportamiento en el pleno.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno estudiará medidas legales para actuar contra el presidente del Parlament balear.

Con el lema "Frente al fascismo, ni un paso atrás, la Plataforma per la Memòria de Mallorca ha convocado una protesta para este jueves a las puertas del Parlament para denunciar estos hechos y exigir la renuncia de Le Senne.

Le Senne reprendió a la vicepresidenta segunda del Parlament, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda de la cámara, Pilar Costa, ambas socialistas, porque durante el debate de la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria, mostraron fotografías de mujeres represaliadas por el franquismo.

Media hora después de iniciado el debate, tras llamarlas al orden en tres ocasiones consecutivas alegando que la mesa debe ser neutral, las expulsó del pleno y, al arrancar una foto del ordenador de Garrido, la despedazó. "Ya tienen el espectáculo que han venido a buscar", afirmó. Toda la oposición reclamó de inmediato su dimisión.