La ex abogada de Podemos declaró ante el juez que avisó a Iglesias de las "irregularidades"

La ex abogada de Podemos Mónica Carmona declaró en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, quien investiga las cuentas 'moradas', que envió un mensaje de Telegram al secretario general de la formación política, Pablo Iglesias, para avisarle de las supuestas "irregularidades" en las finanzas del partido que había descubierto en la "sigilosa" investigación interna llevada a cabo junto a su entonces colega José Manuel Calvente.

En su declaración del pasado 28 de octubre ante el juez Juan José Escalonilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, Carmona expuso los resultados de la investigación interna que realizó junto a Calvente a raíz de las denuncias recibidas desde las propias filas 'moradas' y que cristalizó en la denuncia que el también ex abogado de Podemos presentó en diciembre de 2019 contra el partido.

Carmona explicó que, llegados a un punto en el que Calvente había sido despedido --incluida una acusación de un delito de acoso sexual a la también letrada de Podemos Marta Flor, posteriormente desechada-- y en el que ella misma temía ser cesada, decidió enviar un correo electrónico con las supuestas "irregularidades" a la Gerencia, a cargo de Rocío Esther Val, que hizo "caso omiso".

En segundo lugar, acudió a la Secretaría Ejecutiva, en concreto a Ione Belarra, actual secretaria de Estado de Agenda 2030. "Llamé por teléfono para decirle, 'soy Mónica Carmona, te llamo en relación a un correo que te he remitido porque José Manuel está siendo acusado por un delito y lo han despedido, y a mí me quieren echar porque estoy haciendo una serie de investigaciones'. Lo que me dice es, 'en este momento no te puedo atender', y me colgó", describió.

"Ya la última opción que me quedó fue enviarle un Telegram al secretario general, Pablo Iglesias, informándole de todo esto y, cuando yo vi que en ese Telegram aparecían los dos simbolitos de que había sido leído y habían transcurridos dos horas y nadie del partido había contactado conmigo para pedirme una explicación, es cuando decido enviarlo a todos los consejeros del Consejo Ciudadano Estatal, porque eran los que tenían que aprobar mi cese y tenían que tener conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo", relató.

Las "irregularidades" indicadas por Carmona en su declaración recogen en gran medida la denuncia presentada por Calvente. Así, la ex abogada dijo que el contrato entre Podemos y Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 fue "simulado", que creían que alguien podría haber cobrado comisiones de otro contrato electoral con ABD, y que las obras de la sede nacional del partido se licitaron por 649.000 euros pero se pagaron por encima del millón de euros.

Además, la testigo apuntó como algo sospechoso las subidas salariales que experimentaron la gerente y el tesorero, Daniel de Frutos, que asegura que recibieron complementos que no existían y les supusieron incrementos en las nóminas de unos 600 euros mensuales, y Flor, a quien se le reconoció un complemento de responsabilidad personal por unos 200 euros al mes que, de acuerdo con Carmona, sí existía pero no le correspondía porque no había asumido ninguna función adicional.