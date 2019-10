Abascal ve una "ocurrencia" y una "imprudencia" la jornada laboral de cuatro días que propone Errejón

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado el anuncio del líder de Más País, Íñigo Errejón, de reducir la jornada laboral a cuatro días sin pérdida de salario de "ocurrencia e imprudencia", y ha apuntado que su formación debería de denominarse Más PSOE porque ese es el proyecto que ve tras él.

"Es una nueva ocurrencia y una nueva imprudencia" de Errejón, ha dicho, tras indicar que detrás de esta formación hay "una operación de los poderosos" y que en vez de denominarse Más País debería llamarse Más PSOE, según ha señalado a Europa Press en Marchamalo (Guadalajara), donde ha comido con los responsables de Vox en la provincia de Guadalajara antes de participar en el acto de presentación de sus candidatos en la capital.

En este sentido, Abascal ha querido precisar que si Errejón no se presenta en algunas provincias es precisamente "para no molestar" porque "no tiene un proyecto para los españoles sino para el PSOE", ha concluido.

De otro lado, sobre la decisión del Gobierno de afrontar la exhumación del dictador Francisco Franco antes del próximo 25 de octubre, ha precisado que el Gobierno solo busca hacer campaña electoral "con un muerto", y ha subrayado que Vox se encargará de recordarle al PSOE durante esta etapa preelectoral todas "sus vergüenzas".

A su juicio, esta iniciativa responde al interés del PSOE de meter en campaña electoral los "odios de la Guerra Civil" para "ocultar sus vergüenzas históricas".

Respecto a posibles pactos o acuerdos tras las elecciones, se ha mostrado convencido de que tanto el PP, como Ciudadanos y Podemos "aspiran" a un pacto con el PSOE que a su juicio "tiene sentido" porque "comparten" gran parte del programa en materia de Memoria Histórica, género, migración y en la defensa del Estado de las Autonomías.

Abascal ha precisado que Ciudadanos ya ha levantado el veto al PSOE y que está dispuesto a llegar a acuerdos en una nueva "pirueta", pero que también el PP se dispone a "desbloquear" la legislatura dialogando con la formación socialista. En cuanto a Podemos, ha afirmado que está "claramente deseando un frente popular de izquierdas".

Tras subrayar que su formación se va a dirigir a todos esos españoles que no quieren ese pacto con el PSOE, ha confesado que sus perspectivas de cara a los comicios generales del 10 de noviembre son "muy buenas" y que nunca hacen caso a las encuestas y por eso esperarán al resultado de las urnas y a lo que deseen los españoles, ha concluido.