Abascal invita a Sánchez a escuchar a Tamames: "Aportará mesura y concordia"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha invitado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a escuchar al candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, porque "sin duda alguna, va a aportar mesura y concordia" al Congreso para que pueda debatir sobre una España "diferente".

"Esa España real, no la que usted conoce de su burbuja de escenarios, perímetros de seguridad y fotos trucadas. Esa España real a la que se le arrebató la voz hace cuatro años con una mentira electoral flagrante", ha dicho Abascal en su réplica a Sánchez en el debate de la segunda moción de censura presentada por Vox en la actual legislatura.

El presidente de Vox ha dicho que el jefe del Ejecutivo miente constantemente y "tiene miedo de quedarse en España, porque no puede salir a la calle" y le ha reprochado que no conteste a los argumentos defendidos por su formación para presentar la moción.

"Conteste algo, que yo no suelo ser muy original, podría haber hecho el esfuerzo de preparárselo bien. Yo no soy el candidato", ha advertido Abascal, que ha incidido que en su primera intervención le ha hecho "acusaciones muy severas y no contesta a ninguna".

Un reproche que le ha vuelto a hacer otra vez en su segunda respuesta a Sánchez, en la que le ha acusado de dedicarse a la "propaganda".

En respuesta a lo dicho por presidente del Gobierno sobre que el proyecto de Vox es "la nada", ha defendido que "nosotros hacemos un servicio impagable a los españoles haciéndole oposición a usted".

Y se ha negado a retirar los insultos "a esas que me desean la muerte" en la manifestación del 8 de marzo, tras la que le llamó su madre "para decirme que le hubiera gustado tener dos gemelos iguales".

En su opinión, el odio que propaga la izquierda motivó que a Vox les intente "masacrar en las calles".

Y tras reiterar las "nefasta" gestión del Gobierno de coalición, ha pedido a los españoles que se hagan una pregunta: "¿Estamos mejor o peor de antes de que usted llegara al Gobierno?".

También ha reiterado la necesidad de preguntar a los españoles en referéndum sobre cuestiones como la inmigración o el aprovechamiento de los recursos naturales.

Pero ha lamentado que "no se atreven a preguntarlo en una consulta, porque quizá sus votantes votarían lo mismo que nosotros".